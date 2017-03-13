ایران برابر چین شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره رقابت های هندبال زنان قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان با حضور ۸ تیم از صبح امروز در شهر «سوآن» کره جنوبی آغاز شد.

تیم ملی هندبال بانوان کشور در اولین دیدار خود به مصاف تیم چین رفت. شاگردان مرضیه یوسف در این دیدار با نتیجه ۳۳ بر ۸ برابر چین شکست خوردند.

در این مسابقه، شقایق پاپیری، مریم یوسفی، الناز رمضان پور و فاطمه موسوی برای تیم ایران گل زنی کردند.

تیم ایران روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه در دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف تیم کره جنوبی می رود. تیم هندبال زنان کره جنوبی با داشتن ۱۲ مدال طلا در آسیا و کسب مدال برنز مسابقات المپیک لندن، یکی از مقتدرترین تیم های هندبال زنان جهان است.

شانزدهمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی آسیا از ۲۳ اسفندماه الی ۳ فروردین در کره جنوبی برگزار میشود.