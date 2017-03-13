افزایش آمار داوطلبان کنکور دکتری/ انتشار کارنامه در فروردین ۹۶

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ برای پذیرش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۶ آذر ماه ۹۵ آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده، این فرصت ۴ دی ماه ۹۵ پایان پذیرفت.

وی افزود: ۲۶۰ هزار و ۵۲۰ داوطلب برای شرکت در این دوره از آزمون ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۱۰ هزار و ۳۷۹ داوطلب معادل ۴۲.۳۷ درصد زن و ۱۵۰ هزار و ۱۴۱ داوطلب معادل ۵۷.۶۳ درصد مرد بودند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: آمار شرکت کنندگان در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ نسبت به آمار سال ۹۵ تعداد ۱۰۲ هزار و ۲۶۷ نفر، این تعداد نسبت به آمار سال ۹۴ تعداد ۵۸ هزار و ۸۶۰ نفر و این تعداد نسبت به آمار سال ۹۳ تعداد ۲۰ هزار و ۱۲۹ نفر بیشتر است.

وی خاطرنشان کرد: آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ در ۷ گروه آموزشی در ۲۴۴ کدرشته امتحانی برای تعداد ۲۶۰ هزار و ۵۲۰ داوطلب در روز جمعه ۶ اسفندماه ۹۵ در یک نوبت و در ۵۴ شهرستان و با نظم و کیفیت مطلوب و امنیت کامل بر اساس برنامه زمان بندی شده برگزار شد.

توکلی اضافه کرد: در این آزمون از تعداد ۲۶۰ هزار و ۵۲۰ داوطلب ثبت نام کننده در آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۹۶، تعداد ۲۱۲ هزار و ۹۴۱ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند و ۴۷ هزار و ۵۷۹ داوطلب معادل ۱۸.۲۶ درصد در جلسه آزمون غایب بودند.

وی خاطرنشان کرد: از تعداد ۲۱۲ هزار و ۹۴۱ داوطلب حاضر در جلسه آزمون، تعداد ۹۱ هزار و ۴۰۵ نفر معادل ۴۲.۹۳ درصد زن و ۱۲۱ هزار و ۵۳۵ نفر معادل ۵۷.۰۷ درصد مرد بودند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده نتیجه اولیه آزمون برای داوطلبان شرکت کننده در جلسه آزمون به صورت کارنامه و شامل نمرات خام، نمرات تراز و نمره کل و ... است. این کارنامه در هفته آخر فروردین ماه ۹۶ از طریق سایت سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

توکلی اظهار داشت: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته می شوند می توانند بر اساس آن اقدام به انتخاب رشته کنند. جزئیات انتخاب رشته دانشگاهها و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در هفته آخر فروردین ۹۶ منتشر می شود.