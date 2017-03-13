هیات نظارت از افراد بی طرف برای صندوق های رای استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور در جلسه ای که صبح امروز با حضور رئیس و اعضای هیئت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان قرچک در محل فرمانداری برگزار شد، با بیان اینکه ملاک ما قانون است، نه یک خط کمتر و نه یک خط بیشتر گفت: قانون وظایفی برای ستاد انتخابات، هیئت اجرایی و هیئت نظارت تعیین کرده است و همه ما باید تابع آن باشیم.

وی افزود: طبق سخنان مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور در بحث انتخابات و صیانت از آرا مردم، ستاد انتخابات و هیئت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری شهرستان قرچک امین مردم و حافظ آرا است.

مرسلپور خاطرنشان کرد: در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، هیئت اجرایی و هیئت نظارت دوشادوش یکدیگر برای یک انتخابات سالم تلاش خواهند کرد.

فرماندار قرچک با بیان اینکه هر فردی یک تفکر سیاسی دارد و این تفکر سیاسی را نباید به انتخابات ربط دهد، اظهار داشت: افرادی که بخواهند خللی در برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان قرچک وارد کنند برخورد خواهیم کرد.

وی با توصیه به رییس و اعضای هئیت نظارت در بحث انتخاب ماموران اصلح و بی طرف در پای صندوق های رای بیان داشت: افرادی را برای نظارت در روز رای گیری پای صندوق های رای انتخاب کنید که ناظر واقعی باشند و از نامزد خاصی حمایت نکنند و در اجرای انتخابات بی طرف باشند.

گفتنی است ساعاتی پیش غلامحسن خلیلی رییس و اعضای هیأت نظارت بر دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با مسعود مرسلپور فرماندار و علیرضا جعفری معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و رئیس ستاد انتخابات شهرستان قرچک دیدار و گفتگو کردند.