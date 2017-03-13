ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، مهمترین اتفاق پیشرو در حوزه شهری را بهرهبرداری از ۱۰۰ کیلومتر تونل مترو و آمادهسازی زیرساختهای توسعه حمل و نقل عمومی دانست و گفت: به زودی خط ۶ و خط ۷ مترو تکمیل میشود و این از بزرگترین اتفاقات شهر تهران است که میتواند در بحث کاهش ترافیک و آلودگی هوا مؤثر باشد.
وی ادامه داد: حادثه تلخ پلاسکو نیز غمانگیزترین اتفاق حوزه شهری در سالی که در حال اتمام است، بود و این اتفاق به دلیل عدم تعهدات سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی در حوزه ضوابط نگهداری ساختمان و مرمت ساختمانهای قدیمی اتفاق افتاد. این حادثه درد بزرگی بود که همچنان فضای شهری را تحت تأثیر قرار داده است.
هزینهها بالا رفته، عوامفریبی نکنید
قناعتی در ادامه در خصوص مخالفت دولت با مصوبه افزایش نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی گفت: این مخالفت هر سال تکرار میشود، اما ما نباید عوامفریبی کنیم؛ واقعیت این است که هر ساله با افزایش قیمت در حوزههای مختلف روبرو هستیم. شاید هزینه سوخت افزایشی نداشته باشد اما تمام هزینهها از جمله بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث و لوازم یدکی افزایش داشته است.
مگر خانواده راننده تاکسیها، بنزین میخورند؟
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه رانندگان تاکسی نیز مانند کارمندان با افزایش هزینههای زندگی روبرو هستند، گفت: همانطور که حقوق کارمندان هر ساله افزایش پیدا میکند، باید به معیشت رانندگان تاکسی نیز توجه کرد زیرا هزینههای زندگی آنها نیز افزایش دارد
وی بی بیان اینکه مگر خانواده رانندگان تاکسی بنزین میخورند که با ثابت ماندن قیمت بنزین، نرخ کرایهها تغییری نکند؛ گفت: دولت در این زمینه نباید عوامفریبی کند و باید با نگاهی واقعبینانه، نرخ کرایهها را تأیید کند.
به گفته قناعتی، ۷۰ درصد اتوبوسهای شرکت واحد در اختیار بخش خصوصی هستند که افزایش هزینههای نگهداری شامل حال این رانندگان نیز میشود.
اجبار تجهیز تاکسیها به کارتخوان تا نیمه اول سال ۹۶
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص محدودیت تجهیز تاکسیها به دستگاه کارتخوان برای افزایش کرایهها گفت: برای آنکه عدالت در نرخ کرایهها رعایت شود، زُلف گران شدن کرایهها را با تجهیز تاکسیها به دستگاه کارتخوان گره نزدیم؛ زیرا این موضوع منشأ دعوا میان مردم خواهد بود؛ با این حال شهرداری مکلف شده تا پایان شهریورماه بر روی تاکسیها سیستم کارتخوان نصب کند.
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