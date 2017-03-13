موزه مردم شناسی حمام قجر در قزوین به استقبال نوروز می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین، صادق آریان در این باره اظهار کرد:۵۴ مجمسه و تندیس موزه مردم شناسی حمام قجر با اعتباری بالغ بر ۶۴ میلیون تومان مرمت و ترمیم شدند.
وی افزود: مرمت مجسمه های موزه مردم شناسی حمام قجر بعد از ۱۱ سال انجام شده است که با طراوت خاصی از ۲۵ اسفند ماه آماده پذیرایی از گردشگران و شهروندان قزوینی است.
آریان در ادامه گفت: حمام قجر در استان قزوین به عنوان کهن ترین و بزرگترین گرمابه تاریخی امروز به عنوان موزه مردم شناسی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.
به گفته وی حمام قجر یکی از کهنترین و بزرگترین گرمابههای قزوین است که در سال ۱۰۵۷ هجری قمری به وسیله امیر گونه خان قاجار قزوینی از سرداران شاه عباس صفوی به دستور شاه ساخته شده و نخست "حمام شاهی" نام داشته که تاریخ بنای آن را "صحت عافیت" گفته اند که معادل ۱۰۵۷ است.
آریان افزود: مساحت این حمام حدود یک هزار و ۴۵ متر مربع است و حمام از سه بخش اصلی سربینه، میاندر و گرمخانه و همچنین از دو قسمت جداگانه زنانه و مردانه تشکیل شده است، درب اصلی حمام رو به جنوب باز میشود و با راه پلههای مارپیچ به سربینه منتهی می شود و سربینه بزرگ گرمابه که حوض زیبایی در وسط آن قراردارد شش شاه نشین و طاق نما را در پلانی هشت ضلعی با راهرویی به گرمخانه پیوند میدهد.
وی اضافه کرد:این موزه مردم شناسی در سه بخش اقوام، آداب و رسوم و مشاغل مورد بازدید علاقهمندان قرار می گیرد و در فضای سربینه این گرمابه، بخش هایی از زندگی اقوام کرد، تات، قزوینی، مراغی و ترک به نمایش گذاشته شده است و فضای میان در به معرفی آیین های سور و سوگ در قزوین اختصاص دارد.
آریان ادامه داد:همچنین در بخش گرمخانه نیز شیوه سنتی مشاغلی مانند آهنگری، مسگری و حلاجی به نمایش گذاشته شده است.
وی افزود:این اثر در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۲۶۰۱ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
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