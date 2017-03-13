  1. استانها
  2. مرکزی
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی:

فعالیت های بهزیستی نباید به بخش غیردولتی واگذار شود

فعالیت های بهزیستی نباید به بخش غیردولتی واگذار شود

اراک- مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: بهزیستی استان مرکزی با واگذاری فعالیت‌های اجتماعی به بخش غیردولتی مخالف است، چرا که مقابله با معضلات اجتماعی، نیازمند همکاری بین دستگاهی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان مرکزی، بهروز رفیعی با اشاره به موضوع واگذاری فعالیت‌های بهزیستی به بخش غیردولتی، اظهار داشت: واگذاری‌ها در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی شاید پیشران اهداف اقتصادی باشد، اما در حوزه اجتماعی واگذاری به بخش خصوصی در کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر نخواهد بود و بنابراین به‌طور جدی با واگذاری‌ امور بهزیستی به بخش خصوصی در استان مرکزی مخالف هستیم.

وی افزود: متاسفانه طرح‌های بدون کارشناسی مانند مسکن مهر، مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و مراجعات افراد به بهزیستی را سبب شده و مشکلاتی از جانب این طرح برای بهزیستی ایجاد شده است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تصریح کرد: نرخ پایین باروری، نرخ پایین ازدواج، افزایش نرخ طلاق، افزایش حاشیه‌نشینی و غیره از جمله مسائل و مشکلات اجتماعی موجود در استان مرکزی هستند که به‌طور قطع برای مقابله با آنها نیاز به همکاری بین دستگاهی است.

کد مطلب 3931189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها