فعالیت های بهزیستی نباید به بخش غیردولتی واگذار شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان مرکزی، بهروز رفیعی با اشاره به موضوع واگذاری فعالیت‌های بهزیستی به بخش غیردولتی، اظهار داشت: واگذاری‌ها در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی شاید پیشران اهداف اقتصادی باشد، اما در حوزه اجتماعی واگذاری به بخش خصوصی در کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر نخواهد بود و بنابراین به‌طور جدی با واگذاری‌ امور بهزیستی به بخش خصوصی در استان مرکزی مخالف هستیم.

وی افزود: متاسفانه طرح‌های بدون کارشناسی مانند مسکن مهر، مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و مراجعات افراد به بهزیستی را سبب شده و مشکلاتی از جانب این طرح برای بهزیستی ایجاد شده است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تصریح کرد: نرخ پایین باروری، نرخ پایین ازدواج، افزایش نرخ طلاق، افزایش حاشیه‌نشینی و غیره از جمله مسائل و مشکلات اجتماعی موجود در استان مرکزی هستند که به‌طور قطع برای مقابله با آنها نیاز به همکاری بین دستگاهی است.