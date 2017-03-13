درخشش پنجاه عضو کانون در مسابقه نقاشی «سرزمین مادری» بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون، از میان ۱۳ هزار و ۲۳۳ اثر رسیده به این جشنواره ۵۰ کودک و نوجوان ایرانی توانستند به دور پایانی این رقابت راه پیدا کرده و موفق به کسب نشان و دیپلم افتخار شوند.

بر این اساس، ۸ برنده نشان و دیپلم افتخار این مسابقه ژینا رشیدی ۱۲ ساله از کرمانشاه، زهرا غریبی ۱۱ ساله از خراسان جنوبی، فاطمه خسروپناه ۱۱ ساله از بیرجند، مائده محمدی ۱۰ ساله از تفرش، زهرا صدری ۱۴ ساله از اردبیل، محمد زکریا جوکاری ۱۳ ساله از دیلم، آیدا مهرورز ۱۱ ساله و رعنا غیاثی ۱۰ ساله هر دو از اردبیل هستند.

همچنین رامیار محمدی ۶ ساله از روانسر، فائقه خسروی ۹ ساله از بیرجند، احمد خلیلی ۱۰ ساله از قهدریجان، حسینه الزهرا جهانگیرزهی ۱۶ ساله از ایرانشهر، فاطمه رهنمایی ۱۳ ساله از شهرضا، نسرین بهنژاد ۱۰ ساله از اردبیل، شاینا قلی‌زاده ۷ ساله از مشکین شهر، ریحانه عرب‌زاده ۱۰ ساله از اصفهان‌، فاطمه جعفری ۱۲ ساله از نائین، حدیث بهدانی ۷ ساله از بیرجند، احسان رنجبران ۱۱ ساله از همدان، ریحانه رفیعی ۱۱ ساله و ریحانه خسرو پناه ۸ ساله هر دو از خراسان جنوبی، دیپلم افتخار این مسابقه را از آن خود کردند.

زهرا کثیر ۹ ساله از خوزستان، الینا حق‌جو ۷ ساله از بهبهان، فاطمه صدری ۱۳ ساله از پارس‌آباد، راحله دوله گلدی ۱۱ ساله از گنبد، شاهین قولجانی و محسن کلته هر دو ۱۳ ساله از گمیشان، نسرین محبوب ۱۲ ساله از پارس‌آباد، جلال سعدی ۱۵ ساله و مهدی صالحی ۱۳ ساله هر دو از خوزستان، مبینا حاج‌محمدی ۱۰ ساله از راین، امیرعلی قیاسی ۷ ساله از کرمانشاه، ساغر ایرانی ۱۲ ساله از اردبیل، میترا میکائیل ۱۴ ساله از نمین، نرگس فراهانی ۱۱ ساله از تفرش دیگر اعضای کانون هستند که دیپلم افتخار این مسابقه را دریافت کردند.

مهدیس درخشان ۷ ساله از محلات، امیرحسین مرادی ۷ ساله از کرمانشاه، ریحانه خسروپناه ۷ ساله از بیرجند، ستایش هاشمی ۸ ساله از تفرش، حسین محمدی ۱۰ ساله از اردبیل، امیرعلی جلالی ۵ ساله از لامرد، امیرمحمد گشتی ۶ ساله از دیلم، پریا مرادی ۱۳ ساله از لرستان، امیر طیبی ۶ ساله از بهبهان، شیوا طیبی ۶ ساله و حسن فانی ۷ ساله هر دو از بهبهان، بهار سلطان‌پور ۱۱ ساله از خوزستان، علی جعفری ۱۰ ساله از اصفهان، مائده تقی‌زاده ۱۲ ساله از گلستان و کوثر قهرمانی ۱۰ ساله از مهاباد، موفق به دریافت دیپلم افتخار شده‌اند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارسال یک هزار و ۷۳۱ اثر نقاشی در این مسابقه شرکت کرده بود.