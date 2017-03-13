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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی عنوان کرد:

اجرای طرح هادی ومقاوم سازی مسکن اقدامی برای کاهش مهاجرت روستائیان

اجرای طرح هادی ومقاوم سازی مسکن اقدامی برای کاهش مهاجرت روستائیان

تبریز - مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی گفت: اجرای طرح هادی ومقاوم سازی اماکن مسکونی درروستا از اقدامات موثر در کاهش مهاجرت به شهرهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بینساد مسکن آذربایجان شرقی، حافظ باباپور شنبه اظهار داشت: اجرای طرح های هادی و مقاوم سازی اماکن روستایی موثرترین اقدام در کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ است و این طرح ها توسعه بخش تولید و کاهش بیکاری و معضلات حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ استان را به دنبال داشته است.

وی هزینه کرد برای توسعه و آبادانی روستاهای استان را بهترین سرمایه گذاری اقتصادی و اجتماعی برای رشد و توسعه همه جانبه آذربایجان شرقی برشمرد و خواستار حمایت های بیشتر مسئولان از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این مسر شد و افزود: اجرای طرح هادی روستاها از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید در اجرای این طرح مصالح و منابع به کار گیری شود که با فرهنگ و آئین استان مطابقت داشته باشد.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی به حفظ ساختار سنتی روستاها در جریان اجرای طرح هادی اشاره کرد و گفت: در اجرای طرح هادی روستاها حفظ ساختار سنتی روستاها در ابعاد گوناکون فرهنگی و اجتماعی با استفاده از منابع و مصالح بومی رایج در استان امکان پذیر است که این موضوع اهمیت فراوانی دارد.

باباپور درپایان هدف از تهیه و اجرای طرح هادی ومقاوم سازی اماکن مسکونی درروستاها را ایجاد زمینه توسعه و عمران در این مناطق و با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تامین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی، هدایت وضعیت فیزیکی روستا، ایجاد تسهیلات لازم برای بهبود مسکن روستائیان و خدمات محیط زیستی و عمومی‌ عنوان کرد.

کد مطلب 3931193

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