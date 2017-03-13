اجرای طرح هادی ومقاوم سازی مسکن اقدامی برای کاهش مهاجرت روستائیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بینساد مسکن آذربایجان شرقی، حافظ باباپور شنبه اظهار داشت: اجرای طرح های هادی و مقاوم سازی اماکن روستایی موثرترین اقدام در کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ است و این طرح ها توسعه بخش تولید و کاهش بیکاری و معضلات حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ استان را به دنبال داشته است.

وی هزینه کرد برای توسعه و آبادانی روستاهای استان را بهترین سرمایه گذاری اقتصادی و اجتماعی برای رشد و توسعه همه جانبه آذربایجان شرقی برشمرد و خواستار حمایت های بیشتر مسئولان از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این مسر شد و افزود: اجرای طرح هادی روستاها از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید در اجرای این طرح مصالح و منابع به کار گیری شود که با فرهنگ و آئین استان مطابقت داشته باشد.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی به حفظ ساختار سنتی روستاها در جریان اجرای طرح هادی اشاره کرد و گفت: در اجرای طرح هادی روستاها حفظ ساختار سنتی روستاها در ابعاد گوناکون فرهنگی و اجتماعی با استفاده از منابع و مصالح بومی رایج در استان امکان پذیر است که این موضوع اهمیت فراوانی دارد.

باباپور درپایان هدف از تهیه و اجرای طرح هادی ومقاوم سازی اماکن مسکونی درروستاها را ایجاد زمینه توسعه و عمران در این مناطق و با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تامین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی، هدایت وضعیت فیزیکی روستا، ایجاد تسهیلات لازم برای بهبود مسکن روستائیان و خدمات محیط زیستی و عمومی‌ عنوان کرد.