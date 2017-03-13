به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهریان امروز دوشنبه در همایش گرامیداشت بیست و چهارمین سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد که در تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: کرمانشاه از استان‌های مهم و مؤثر در حوزه فرهنگ دینی است و زمزمه برخی کانون‌های این استان در سطح ملی مطرح است و جزو شاخص ترین مراکز فرهنگی ما در کشور است.

معاون فرهنگی هنری ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور بیان کرد: باید اعتراف کنم به اندازه توان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه نتوانستیم حمایت لازم را داشته باشیم.

طاهریان با اشاره به تأکیدات مقام معظم به موضوع مساجد و کانونهای فرهنگی هنری مساجد گفت: شاه بیت فرمایشات رهبر معظم انقلاب این است که باید برای تحقق مساجد طراز اسلامی تلاش کنیم.

وی افزود: مسجد طراز اسلامی به نیازهای تک تک اهالی محله پاسخ مناسبی میدهد و از بالاترین کارکردهای مسجد، کارکرد عبادی است اما مسجد از صدر اسلام تاکنون کارکردهای مختلفی داشته است.

طاهریان با بیان اینکه مسجد و مسجدی در مواقع بحران و نیاز به کمک و تهدیدات نظامی در خط مقدم قرار دارد، افزود: در مصوبه ۳۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۱ به این موضوع استفاده بیش از پیش از ظرفیت فرهنگی و تبلیغی مساجد برای مقابله با تهاجم فرهنگی اشاره شده است.

وی گروه هدف ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور را نوجوانان و جوانان دانست و افزود: هم اکنون ۲۳ هزار کانون در کشور داریم و فراگیرترین طرح قرآنی به اسم طرح تلاوت نور در حال اجرا است.

معاون فرهنگی هنری ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور همچنین بیان کرد: ۲۳ هزار مرکز در سراسر کشور هم اکنون طرح تلاوت نور را اجرا می کنند.