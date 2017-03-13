۲۹۵ میلیارد ریال برای توسعه و عمران بخش کاکی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح دوشنبه در نشست هم اندیشی توسعه و اشتغال روستایی بخش کاکی که با حضور استاندار بوشهر برگزار شد اظهار داشت: بی‌شک این بازدیدها موجبات دلگرمی ما به عنوان خدمت‌گزاران و امید و نشاط در بین مردم می‌شود و همچنین از نزدیک مسائل و مشکلات شهرستان‌ها مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش کاکی افزود: بخش کاکی دارای ۲۷ هزار نفر جمعیت است که از این تعداد ۴۸ درصد آن در روستاها سکونت دارند و از سه دهستان و ۴۵ آبادی تشکیل شده است.

مهرجو تصریح کرد: ۳۶ درصد جمعیت شهرستان به بخش کاکی اختصاص دارد و ۵۰ درصد روستاهای شهرستان نیز در این بخش است.

وی با تاکید بر اینکه در این مدت اقدامات خوبی در بخش کاکی صورت گرفته است، یادآور شد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تاکنون ۲۹ میلیارد۵۶۰ میلیون تومان به بخش کاکی اختصاص یافته است.

مهرجو ادامه داد: از این مبلغ ۲۶ میلیارد تومان از محل منابع استانی و سه میلیارد تومان نیز از محل ارزش افزوده و آلایندگی اختصاص یافته که به لحاظ زیر ساختی تحولات خوبی ایجاد شده است.

وی اجرای دو هزار آبیاری تحت فشار، افزایش سطح زیر کشت گلخانه ای به ۵۰ هزار هکتار، تکمیل دو مجتمع آبرسانی روستایی، طرح های امید و پوشش صد درصدی گاز رسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در این بخش عنوان کرد.

مهرجو خاطرنشان کرد: در گذشته روستاهای بخش ساحلی با تانکر آبرسانی می‌شد ولی در این مدت با پیگیری‌های صورت گرفته و با تزریق اعتبارات لازم دو مجتمع آبرسانی به بهره‌برداری رسید که با افتتاح این پروژه‌ها مشکل آب ۱۲ روستا مرتفع شد.

وی یادآور شد: در سال جاری ۱۰ میلیارد ریال به محور دولت آباد - گزدراز در کمیته برنامه‌ریزی اختصاص داده شد که با توجه به سیل اخیر با دستور استاندار بوشهر این مبلغ تخصیص پیدا کرد و تا پایان هفته نیز این محور بازگشایی می شود و مشکل روستای شیخیان ها و چاه حسین جمال و غیره حل می شود.

مهرجو به اقداماتی که می‌تواند محرک توسعه و اشتغال در سطح روستاهای بخش کاکی باشد اشاره کرد و گفت: مزیت‌های رقابتی روستاها در بخش آبزی پروری، عبا بافی و کشاورزی است که با پرداخت تسهیلات می‌تواند جهش خوبی در منطقه ایجاد کند.