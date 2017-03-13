دفاع مقدس برگ افتخار نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل کوثری امروز در یادواره شهدای عملیات والفجر ۱۰ در محل قرارگاه حضرت امیر (ع) بانروشان اظهار داشت: عملیات والفجر ۱۰ برگ زرینی از دلاوری های سپاه غیور و مردم شجاع ایلام در تاریخ است.

وی بیان داشت: مردم ایلام ولایتمداری خود را در جنگ ۸ ساله به اثبات رساندند و دفاع مقدس برگ افتخار کشور و نظام است.

وی با اشاره به اینکه اخیرا اختلاس هایی همچون سه هزار میلیاردی و پنج هزار میلیاردی در داخل باب شده است، گفت: همانگونه که دست دزدان خارجی را قطع کردیم، دست دزدان داخلی را نیز قطع خواهیم کرد، چون حکومت، حکومت اسلامی و جایگاه ایمان و اسلام است.

کوثری تصریح کرد: دو عامل مردم و رهبری باعث پیروزی حق بر باطل شد و دشمنان این دو عامل مهم در پیروزی انقلاب را نشناخته بودند و شکست آنان را در پی داشت.

وی عنوان کرد: نمونه این ولایتمداری ها را مردم استان ایلام در دوران جنگ ۸ ساله به خوبی به اثبات رساندند و از وجب به وجب خاک میهن به خوبی دفاع کردند.

کوثری اظهار کرد: در ایلام در همان ابتدای جنگ رفت و آمدها به استان و جبهه این استان شروع شد و تا پایان جنگ ادامه داشت و این نشان می دهد که مردم ایلام لحظه به لحظه جنگ حضور مثمرثمری داشته اند.

وی افزود: شهدا به معنای واقعی زنده اند و رسیدن به درجه شهدا به راحتمی امکان پذیر نیست و خداوند شهیدان را در کنار ائمه و صالحان قرار داده است.

این یادگار دفاع مقدس افزود: استکبار جهانی با تمام توان قوا و توان ارتش بعثی را تقویت و به دنبال گرفتن استقلال از کشوری بودند که اسلام را سرلوحه کار خود قرار داده بودند.