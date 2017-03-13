به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی مسئولان اعتکاف صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام حسین روحانی نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ، رضا معممی مقدم مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان و جمعی از نمایندگان دستگاه ها و نهادهای ذیربط برگزار شد.

روحانی نژاد در ابتدای این نشست ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و سال نو شمسی گفت: امیدواریم بتوانیم در سال آینده برنامه های مناسبی در حوزه ترویج فرهنگ اسلامی و معارف اهل بیت (ع) داشته باشیم.

وی اعتکاف را بزرگترین مراسم آیینی و معرفتی کشور برشمرد و ادامه داد: این مراسم با حضور پر شور جوانان و نوجوانان برگزار می‌شود طوری که بیش از ۷۰ در صد جمعیت شرکت کننده در مراسم اعتکاف از همین قشر جوانان و نوجوانان هستند.

روحانی نژاد با بیان این که مقام معظم رهبری اعتکاف را یکی از رویش های انقلاب اسلامی می دانند، افزود: بیش از یک دهه است که مراسم اعتکاف برگزار می‌شود و امسال ۷۵۰ هزار نفر در این مراسم شرکت کردند. البته میزان استقبال بیش از اینهاست اما ظرفیت مساجد پاسخگوی جمعیت بیشتر نیست.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان همچنین یادآور شد: هر چه پیش می رویم این مراسم با منطق و عقلانیت بیشتری برگزار می‌شود. توجه ویژه به قرآن کریم، اندیشه اسلامی و سخنرانی های علمی با این لحاظ که خلوت معتکفان به هم نخورد، گویای همین مطلب است.

وی در ادامه سخنانش به جلوه های زیبای مراسم اعتکاف و آثار معنوی آن در جامعه اشاره کرد و گفت: فضای کشور با برگزاری مراسم اعتکاف تغییر می‌کند. معنویت حاصل از اعتکاف ماه ها و سالها در دل معتکفین باقی می ماند و روی خانواده های آنها هم تاثیر مثبت دارد.

روحانی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: در آستانه سال نو ستادهای استانی اعتکاف کاملا فعالند و بهتر دیدیم در این نشست یک برنامه ریزی ملی برای هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم داشته باشیم.

گفتنی است، جلسات هماهنگی اعتکاف هر ساله پیش از شروع این مراسم معنوی توسط سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.