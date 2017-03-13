۲۳۸ خانواده تهرانی صاحبخانه شدند/ بازسازی ۱۳۱۷ واحد مسکن مددجویی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه یکی از فعالیت‌های اصلی این نهاد تأمین مسکن برای محرومان جامعه است، اظهار کرد: در ۱۱ ماهه امسال ۲۳۸ واحد مسکونی به مددجویان تحت حمایت این نهاد واگذار شده است که از این تعداد ۴۵ واحد روستایی و ۱۹۳ واحد شهری بوده است.

محسن ولیئی با اشاره به اینکه برای تأمین این تعداد واحد مسکونی بیش از ۸۱ میلیارد و ۷۰۱ میلیون ریال هزینه شده است، افزود: کمک به تأمین مسکن برای مددجویان در قالب پرداخت بلاعوض، کمک‌های خیران و آورده مددجو انجام می‌شود که بیش از ۶۰ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال از این مبلغ از منابع امدادی و بیش از دو میلیارد و یکصد میلیون ریال از محل اعتبارات مسکن کمیته امداد استان تهران و مابقی از آورده مددجو تآمین شده است.

وی با اشاره به اینکه واحدهای مسکونی که توسط کمیته امداد ساخته می‌شود دارای ویژگی‌های خاص خود هستند، گفت: ارزان بودن قیمت ساخت آنها و همچنین برخورداری از کیفیت مناسب و رعایت اصول فنی و مهندسی در ساخت، از ویژگی‌های این واحدهای مسکونی است.

مدیرکل کمیته امداد استان تصریح کرد: تمامی واحدهای مسکونی ساخته شده برای مددجویان این نهاد، ضد زلزله هستند و رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰ در ساخت آنها الزامی است.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۳۱۷ واحد مسکونی مددجویی در قالب تعمیرات بازسازی شده است، بیان کرد: برای این تعداد تعمیرات مسکن، بیش از ۳۰ میلیارد و ۶۱۸ میلیون ریال توسط کمیته امداد استان تهران پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران مسکن را یکی از ضروری‌ترین و اولویت دارترین نیازهای مددجویان عنوان کرد و گفت: سقف کمک بلاعوض خرید و نوسازی کمیته امداد به مددجویان روستایی مبلغ ۱۵میلیون تومان و برای مددجویان شهری ۲۵میلیون تومان است که اولویت ارائه این تسهیلات با زنان سرپرست خانوار و ایتام است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تلاش‌های این نهاد، همکاری و مشارکت مسئولان و خیران، زمینه بهره‌مندی مسکن برای تعداد بیشتری از خانواده‌های نیازمند فراهم شود.

جواد نظریان مدیر آموزش و پرورش منطقه ۱۱ تهران، کاظم رضایی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ، جمعی از مددجویان تحت حمایت و مدیران و مسئولان کمیته امداد استان تهران نیز در این همایش حاضر بودند.