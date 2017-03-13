عبور از چالش ها با انسجام و تبعیت از رهبرانقلاب امکان پذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری صبح امروز (دوشنبه) در همایش ملی مشاوران ایثارگران با اشاره به اینکه موضوع شهید، ایثار و ایثارگری برای ملت ما موضوعی آشنا و پراهمیت است، گفت: آحاد ملت ایران با این مفاهیم به طور عملی و واقعی آشنا هستند و همه ما در خانواده و یا در جمع دوستان، محله و شهرمان شاهد حضور انسان هایی بوده ایم که برای اهداف و آرمان های انقلاب و نظام اسلامی از خودگذشتگی و ایثار کرده اند.

وی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی در غلبه بر حاکمیت ظلم وابسته به قدرت های استکباری دنیا با تکیه بر راه امام حسین(ع) که راه ایثار و شهادت و پیروزی خون بر شمشیر بود میسر شد، گفت: بعد از انقلاب اسلامی و در همه دوره های سخت و دشوار عامل اصلی عبور انقلاب از این مراحل روحیه فداکاری و ایثار ملت ایران بود که نمونه بارز آن در دفاع مقدس تبلور یافت.

جهانگیری با اشاره به اینکه ملت ایران برای آرمان های خود از جان، مال و هستی خود گذشت کردند، اظهار داشت: امروز وقتی با خانواده های شهدایی که تنها فرزند خود را در راه نظام اسلامی و آرمان های امام (ره) فدا کرده اند روبرو می شویم می بینیم که آنها دارای روحیه ای بسیار قوی و قابل ستایش هستند که در دنیای امروز بی نظیر است.

معاون اول رییس جمهور جنگ تحمیلی را حادثه ای استثنایی در تاریخ معاصر توصیف کرد و با اشاره به حمایت همه دنیا از رژیم بعث عراق اظهار داشت: ملت بزرگ ایران با فرهنگ مقاومت و ایثار در برابر نظام سلطه ایستاد و پیروز شد زیرا ما آموختیم برای حفظ دستاوردهای خود باید در برابر زور و استکبار ایستادگی و ایثار کنیم.

وی با اشاره به اینکه امروز برخی از کشورها فکر می کنند که جمهوری اسلامی برای صدور انقلاب و ارزشهای آن کار ویژه ای انجام می دهد، تاکید کرد: اگر ملتی می خواهد بر آرمان ها و اهداف خود پابرجا بماند و روی پای خود بایستد باید فرهنگ ایثار و شهادت را در پیش بگیرد و این گونه است که مکتب ملت ایران به عنوان یک فرهنگ صادر شده است.

جهانگیری افزود: روحیه ایثارگری و جانفشانی ملت ایران بی نظیر است که نمونه اخیر آن در حادثه اخیر پلاسکو نمایان شد. آنجا جوانان آتش نشان برای نجات جان دیگران از خود گذشتگی کردند.

وی با تاکید براینکه این فرهنگ و روحیه سرمایه بزرگ معنوی است که در اختیار نظام جمهوری اسلامی قرار دارد، گفت: مهمترین سرمایه کشور نه چاه های نفت و تجربه های مدیریتی که فرهنگ ایثار و شهادت است زیرا ما می توانیم با اتکای بر این فرهنگ، راه بنیان گذار انقلاب اسلامی که امروز نیز توسط رهبر معظم انقلاب تبیین می شود، ادامه دهیم.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه امروز ترویج فرهنگ و روحیه شهادت و ایثار مسئولیت سنگینی است که روی دوش همه مسئولان قرار دارد، گفت: دولت در این زمینه باید تمام مساعی خود را بکار ببندد و بار اصلی این مسئولیت بر دوش بنیاد شهید و مشاوران ایثارگری دستگاه های اجرایی است.

جهانگیری با قدردانی از حجت الاسلام شهیدی و همکارانشان در بنیاد شهید اظهار داشت: باید فعالیت های ترویجی و تبلیغی در همه جای کشور انجام شود چرا که از سیستان تا قلب پایتخت و از جای جای کشور، ما شاهد حضور خانواده شهدا، رزمندگان، جانبازان و آزادگان هستیم.

معاون اول رییس جمهور رسالت دیگر دولت را توجه به امور ایثارگران، خانواده شهدا و جانبازان و آزادگان دانست و گفت: با وجود همه محدودیت های مالی در سه سال اخیر رسیدگی به امور این قشر عزیز از اولویت های دولت بوده است.

وی با اشاره به تخصیص منابع برای حل مشکلات این قشر از جامعه گفت: باید همه ما به نحوی عمل کنیم تا خانواده های عزیز شهدا و ایثارگران به قول حضرت امام خمینی (ره) در پیچ و خم ادارات گرفتار نیایند.

جهانگیری سپس با اشاره به دیدار هفتگی رییس جمهور با خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران، گفت: رییس جمهور عزیز از ابتدای مسئولیت، این سیره خوب را بدون وقفه ادامه داند و پیامشان از این حرکت این است که مسئولان و خادمان کشور دست بوس خانواده های شهدا و ایثارگران هستند و از آنها برای ادامه راه روحیه بگیرند.

معاون اول رییس جمهور سپس به برخی چالش های مهم پیش روی کشور نظیر بیکاری، محیط زیست، نظام بانکی، بودجه دولت و منابع آب اشاره کرد و گفت: حل این مشکلات بزرگ نیازمند انسجام و عزم ملی است و همه باید در سطوح مختلف کشور در یک جهت برای حل این مسائل قرار بگیریم.

وی تاکید کرد: بهترین ارتباط و تعامل میان رهبر معظم انقلاب و دولت وجود داشته و دارد ، گفت: دولت معتقد است جز با عزم ملی و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری امکانی برای عبور از این چالش ها وجود ندارد.

جهانگیری اضافه کرد: برای حل این چالش ها برنامه و طرح وجود دارد و نظام مدیریتی کشور برنامه های مستحکمی تدبیر کرده که پیش نیاز آن انسجام ملی است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه وقتی جایی می شنوم که می گویند دولت یا رییس جمهور مقابل فرمان رهبر معظم انقلاب ایستادگی کرده اند، بعنوان یک انسان غصه دار می شوم، گفت: راهی جز انسجام و تبعیت از رهبر معظم انقلاب برای عبور از مشکلات وجود ندارد و همه جریان های سیاسی کشور، مسئولین و نیروهای مسلح باید در کنار هم قرار گیرند تا بتوانیم از این معضلات عبور کنیم.

وی در ابتدای سخنان خود پیشاپیش حلول سال نو را به خانواده معظم شهدا و ایثارگران و نیز حاضران در جلسه تبریک گفت.

همچنین حجت الاسلام شهیدی رییس بنیاد شهید در این همایش گزارشی از عملکرد بنیاد شهید در توسعه فرهنگ ایثار و شهادت ارائه کرد و گفت: در دولت یازدهم تلاش شد تا روز 22 اسفند که از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی بعنوان روز شهید نامگذاری شده در جامعه شناسانده شود.

وی با بیان اینکه برنامه های متنوعی برای ایجاد ارتباط و شناخت میان نسل جدید با ارزش های شهدا و انقلاب تدارک شده است، گفت: فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت تنها راه نجات و دوام انقلاب اسلامی و باید در بخش های مختلف جامعه ساری و جاری شود.

در ابتدای این مراسم فرزندان دو شهید دفاع مقدس قطعات هنری در مدح و عظمت شهدا و مادران و همسران آنان اجرا کردند.