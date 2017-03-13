آتش سوزی پارکینگ ساختمان ۵ طبقه در پاکدشت/نجات ۸ نفر از میان آتش

قاسم خواجه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آتش سوزی ساختمان پنج طبقه در پاکدشت گفت: صبح امروز با تماس یکی از اهالی منطقه کرمانیه از آتش گرفتن ساختمان مطلع شدیم.

وی ادامه داد: به دلیل نزدیکی واحد آتش نشانی به محل دچار حریق، دو دقیقه بعد از تماس گروه اول آتش نشانان در محل حاضر شدند.

خواجه حسینی افزود: از همان ابتدا عملیات اطفا حریق و نجات آغاز شد، این آتش سوزی از پارکینگ ساختمان ۵ که هر طبقه دو واحد داشت آغاز شده و در حال پیشروی به سوی کل ساختمان بود

وی ادامه داد: در پارکینگ ۵ خودرو متشکل از زانتیا، پژو ۴۰۵، و ۳ پراید دچار حریق شده بودند و شدت آتش بسیار وسیع بود.

خواجه حسینی اظهار داشت: در اطفا این حریق وسیع از آتش نشانی تهران کمک گرفته شد و ساکنین توسط آتش نشانان به وسیله نردبان از پنجره ها خارج شدند.