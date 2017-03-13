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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰

مدیر عامل آتش نشانی پاکدشت:

آتش سوزی پارکینگ ساختمان ۵ طبقه در پاکدشت/نجات ۸ نفر از میان آتش

آتش سوزی پارکینگ ساختمان ۵ طبقه در پاکدشت/نجات ۸ نفر از میان آتش

پاکدشت- مدیر عامل سازمان آتش نشانی پاکدشت با بیان آتش سوزی در پارکینگ ساختمان ۵ طبقه در پاکدشت گفت: ۸ نفر توسط آتش نشانان از میان دود و آتش نجات یافتند.

قاسم خواجه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آتش سوزی ساختمان پنج طبقه در پاکدشت گفت: صبح امروز با تماس یکی از اهالی منطقه کرمانیه از آتش گرفتن ساختمان مطلع شدیم.

وی ادامه داد: به دلیل نزدیکی واحد آتش نشانی به محل دچار حریق، دو دقیقه بعد از تماس گروه اول آتش نشانان در محل حاضر شدند.

خواجه حسینی افزود:  از همان ابتدا عملیات اطفا حریق و نجات آغاز شد، این آتش سوزی از پارکینگ ساختمان ۵ که هر طبقه دو واحد داشت آغاز شده و در حال پیشروی به سوی کل ساختمان بود

وی ادامه داد: در پارکینگ ۵ خودرو متشکل از زانتیا، پژو ۴۰۵، و ۳ پراید دچار حریق شده بودند و شدت آتش بسیار وسیع بود.

خواجه حسینی اظهار داشت: در اطفا این حریق وسیع از آتش نشانی تهران کمک گرفته شد و ساکنین توسط آتش نشانان به وسیله نردبان از پنجره ها خارج شدند.

کد مطلب 3931221

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