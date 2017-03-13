به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی پیش از ظهر امروز در سمینار ائمه جمعه اهل سنت جنوب شرق کشور که در سالن اجلاس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی سال هاست که در برابر هجوم غرب مردانه ایستاده است و از حقوق مسلمان، اعتبار و منزلتشان دفاع می‌کند.

وی افزود: به فضل خداوند امروز خورشید سیطره جهان غرب رو به زوال است و انقلاب اسلامی توانسته جبهه ای مستحکم و مقاوم در برابر سیاست های استعماری استکبار ایجاد کند.

وی گفت: انقلاب اسلامی مرزی میان شیعه و سنی قائل نیست، زیرا فلسطینی که ما برای آن جان می‌دهیم سرزمینی سنی مذهب است، ما همان گونه که برای شیعیان جان می دهیم برای سنی ها هم جان می دهیم.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه مسلمانان همه یکی هستند، ادامه داد: جبهه استکبار در سوریه می خواست ملت و کشور سوریه را نابود کند و از جغرافیای سیاسی جهان اسلام این مردم را حذف کند.

وی افزود: در کشور سوریه هم شیعه زندگی می کند و هم سنی اما این خط کشی برای انقلاب اسلامی معنایی ندارد و بلافاصله ما به کمک مردم سوریه شتافتیم و جلوی آرزوی مستکبرین را گرفتیم.

وی گفت: ترویج فقر، فساد و عقب نگه داشتن فرهنگی و ذهنی جهان اسلام نسخه کشورهای استکباری و غربی برای مسلمانان است.

سردار سلامی خاطر نشان کرد: نقشه جهان استکبار و ایادیش برای جهان اسلام بسیار ویرانگر و خطرناک است زیرا آنها به دنبال خدشه‌دار کردن عزت، شوکت و اقتدار مسلمانان هستند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان با حربه‌های مختلف سعی در ضربه زدن به اسلام دارند، ادامه داد: خوشبختانه امروز اسلام به قلب کشورهای اروپایی نیز راه پیدا کرده است و نامگذاری نام‌های اسلامی بر روی فرزندانشان در کشورهای مختلف یک افتخار و ارزش است.

وی با اشاره به اینکه امروز موشک های ایران در هزاران کیلومتر آن طرف تر می‌تواند مواضع دشمن را نابود کند، گفت: خوشبختانه امروز امنیت سیستان و بلوچستان مانند تمام نقاط دیگر ایران اسلامی است.