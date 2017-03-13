طرح های کلان دچار وقفه شدند/ آخرین اخبار از ماهواره آت ست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد معتمدی صبح امروز در نشست خبری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: زمان دقیق پرتاب را نمی توان مشخص کرد چراکه قرار است این ماهواره توسط پرتابگر داخلی پرتاب شود و در حال هماهنگی ها برای پرتاب هستیم.

وی اظهار داشت: ماهواره ها برای پرتاب باید پروسه های استانداردی را طی کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطر نشان کرد: ماهواره های دانشگاه ها جزء ماهواره های مدار پائین هستند و کاربردهای زیادی دارند.

معتمدی عنوان کرد: وزارت ارتباطات برنامه دارد، ماهواره های بالای ۱۰۰ کیلوگرم را طراحی و تولید کند که قرار است این موضوع با همکاری چند دانشگاه انجام شود و ما نیز در حال مذاکره هستیم و امیدواریم در سال آینده در این زمینه با وزارت ارتباطات به عقد قرارداد برسیم.

وقفه در روند اجرای طرح های کلان

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اینکه طرح های کلان ملی دچار یک وقفه نامناسب شده اند گفت: عملاً در چند سال گذشته، بودجه ای به طرح های کلان ملی اختصاص داده نشده است.

معتمدی اضافه کرد: دانشگاه امیرکبیر در ۱۶ پروژه طرح کلان ملی نقش دارد که در هفت پروژه به عنوان دانشگاه محوری انتخاب شده است. اول تمامی این طرح ها با مشکل اعتباری مواجه است و امیدواریم در سال ۹۶، شورای عتف، تصمیم جدی برای این طرح ها بگیرد.

وی عنوان کرد: اگر قرار است طرحی متوقف شود به دانشگاه ها اطلاع داده شود و اگر هم قرار است طرح هایی ادامه یابد باز هم به دانشگاه ها اطلاع رسانی لازم داده شود و نباید دانشگاه ها بلاتکلیف بمانند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تأکید کرد: اگر بودجه لازم به طرح های تحقیقاتی اختصاص داده نشود اجرای این طرح ها با خلل مواجه خواهد شد.