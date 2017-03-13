قول وزیر رفاه برای پرداخت بخشی از بدهی تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در همایش روسای دانشگاه‌های سراسر کشور که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، طی سخنانی با تشکر از اقدامات معاونت برنامه‌ریزی هماهنگی حقوقی و امور مجلس در خصوص تدوین و پایش برنامه عملیاتی حوزه‌های مختلف، گفت: حوزه برنامه‌ریزی با اقداماتی که در پایش برنامه عملیاتی سال ۹۵ انجام داده نقطه امید است و باید در ماه‌های ابتدایی سال ۹۶ برنامه عملیاتی سال آینده و کارهای مربوط به این حوزه جهت بهبود اقدامات فعالیت‌ها و خدمات رسانی در سطح دانشگاه‌ها پیگیری و عملیاتی شود.

وی در ادامه با اشاره به دریافت بخشی از مطالبات از بیمه سلامت بر ضرورت توزیع همه این اعتبار تا پیش از سال جدید تأکید کرد و افزود: طبق قولی که وزیر رفاه به رئیس جمهور داده‌اند، تا پایان سال نیز بخشی از بدهی‌های تأمین احتماعی پرداخت می‌شود.

هاشمی همچنین از تلاش‌های روسای دانشگاه‌‍ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و همکاران بخش سلامت که سال ۹۵ را در عین سختی به خوبی مدیریت کردند، قدردانی کرد و با بیان اینکه تنها خداوند از باطن و نیت افراد خبر دارد، گفت: خدمت مسئولین سلامت به مردم، به رغم اظهار نظرهای غیرمنصفانه در این باره ارزشمند است.