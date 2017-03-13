خاموشی نمادین المان های شهری/نیاز به فرهنگسازی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی گلمکانی رئیس مرکز مدیریت محیط زیست با اشاره به پیام امسال ساعت زمین با عنوان "با خاموشی نمادین ظرفیتهای اجتماعی را جهت کنترل تغییرات اقلیمی تقویت نماییم" گفت: امیدواریم امسال با استفاده از ظرفیت کانونهای محیط زیست و مشارکت آگاهانه شهروندان مراسم ساعت زمین را متفاوت تر از سال های گذشته برگزار کنیم.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: طرح ساعت زمین از سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شد و شهرداری تهران از سال ۲۰۱۱ به این طرح جهانی پیوست و با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مسئولین نمادهای مهم شهری و مردم روشنایی های اضافه خود را به نشانه صرفه جویی در مصرف انرژی و کنترل تغییرات آب و هوایی خاموش می کنند.

گلمکانی در ادامه خاطر نشان کرد: طرح ساعت زمین در بین کشورها از استقبال خوبی بین شهروندان و مسئولین مواجه شده و از ۳۵ کشور در سال ۲۰۰۸ به ۱۷۸ کشور در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

رئیس مرکز مدیرت محیط زیست وتوسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه همه کشورها در آخرین شنبه ماه مارس به وقت محلی ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۱:۳۰ به مدت یکساعت نمادهای مهم شهری خود را خاموش می کنند گفت: خاموشی یکساعته المانها به صورت نمادین است اما فعالیتها و اقداماتی که برای کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از تغییرات آب و هوایی صورت می گیرد باید در طول سال به صورت مداوم فرهنگ سازی و اجرا شود، در واقع کمپین ساعت زمین فراتر از یکساعت به موضوع تغییرات آب و هوایی نگاه می کند.

گلمکانی خاطر نشان کرد: ما می توانیم از ظرفیت اجتماعی ۳۵۴ کانون محیط زیست محلات در زمینه فرهنگ سازی موضوعات مختلف محیط زیستی من جمله بحث انرژی در زمینه کاهش مصرف بی رویه، بهینه سازی مصرف، جایگزینی انرژی های پاک با سوختهای فسیلی، عدم استفاده از خودروی تک سرنشین و غیره بهره مند شویم.

وی در ادامه افزود: باید با حرکتهای هر چند کوچک گامهای موثری در جهت کاهش گازهای گلخانه ایی و کنترل تغییرات اقلیمی و حفظ محیط زیست بردارییم.