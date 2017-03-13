وقوع سرقت در شاهرود ۱۴درصد کاهش یافت/ کاهش۴۷درصدی تلفات رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مجتبی اشرفی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی ستاد فرماندهی ناجای شاهرود ضمن بیان اینکه این شهرستان از نظر شاخص امنیت در وضعیت مطلوبی قرار دارد، ابراز داشت: میانگین کشف انواع سرقت در استان سمنان شش درصد است که شاهرود نسبت به استان ۹ درصد افزایش کشفیات را دارد لذا این ارقام نشان می دهد که عملکرد خوب ناجا شهرستان شاهرود در حوزه کشف سرقت ها، باعث اثرگذاری مطلوب در مجموعه کشفیات استان شده است.

وی افزود: در شهرستان شاهرود طی سال جاری وقوع جرائم خشن مانند چاقو کشی ۳۸ درصد، نزاع دسته جمعی ۳۷ درصد و نزاع فردی ۵۷ درصد نسبت به نسبت سال قبل کاهش داشته که نشان می دهد مردم و نهادهای امنیتی توانسته اند وظایف خود را به درستی ایفا کنند.

فرمانده ناجای شاهرود درپاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره میزان تصادفات رانندگی نیز گفت: سمنان از جمله استان های حائز کاهش آمار تصادفات در سطح کشور محسوب می شود که در این بین شاهرود از ابتدای سال تا کنون با استناد به آمار پزشک قانونی ۸۰ درصد کاهش تصادفات نسبت به سال گذشته را شاهد بوده و این در حالی است که در سال گذشته ۱۸ تصادف منجر به فوت در این شهرستان رخ داد که در سال جاری این میزان به ۹ فقره کاهش یافته است.

اشرفی با بیان اینکه کاهش ۴۷ درصدی متوفیان تصادفات رانندگی در شاهرود طی سال جاری رقم خورده است، گفت: طی سال گذشته ۱۹ نفر در تصادفات شهری شاهرود فوت کردند که این میزان در سالجاری به ۱۰ نفر کاهش یافته و این امر کاهش ۴۷ درصدی متوفیان را نشان می دهد همچنین از سوی دیگر تصادفات جرحی در سالجاری شش درصد و تعداد مجروحان آنها ۱۰ درصد کاهش را نسبت به سال ۹۴ داشته اند که در مجموع می توان گفت تصادفات شاهرود نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد کاهش خسارات داشته است.

وی در ادامه تصریح کرد: بیشترین عامل تصادفات عدم رعایت حق تقدم با وقوع ۴۱۲ فقره و عدم توجه کافی به جلو با وقوع ۲۷۶ فقره هستند و بیشترین ساعات اوج تصادفات ۱۲ الی ۱۴ و ۱۴ الی شش صبح رخ می دهد.

فرمانده نیروی انتظامی شاهرود گفت: آمار تصادفات و پراکندکی آنها نشان می دهد که امروز زیرساخت های شهری نیاز به اصلاح دارد که امیدواریم با همکاری رسانه ها و دستگاه های مرتبط بتوانیم در فرهنگ سازی نقش مهمی ایفا کنیم.

اشرفی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر درباره رضایتمندی مردم از پلیس در شاهرود، توضیح داد: کاهش ۵۱درصدی شکایات مردم از پلیس، افزایش شش درصدی تقدیرها در کنار کاهش ۱۷درصدی پیشنهادات سازنده در تماس با شماره ۱۹۷ از جمله مواردی است که طی سالجاری در مجموعه ناجای شاهرود ثبت شده است.

وی افزود: به طور میانگین در سالجاری روزانه ۱۹۹تماس با سامانه ۱۱۰ صورت می پذیرد که در مجموع طی سالجاری ۶۶هزار و ۹۳۲مورد با مرکز فوریت های پلیس ارتباط برقرار شده و در این بین ۶۶درصد تماس های مردم تبدیل به عملیات پلیسی می شود.

فرمانده ناجای شاهرود در ادامه و ضمن بیان اینکه مددکاری اجتماعی از جمله رویکردهای اخیر ناجا به شمار می رود، ابراز داشت: در سال جاری ۷۵درصد پرونده هایی که توسط این واحدها صورت می گیرد به مصالحه ختم شده است.

اشرفی بیان داشت: باید شعار نظارت همگانی را در مجموعه ناجا بیشتر رعایت کنیم چرا که هر چه مردم پلیس را زیباتر ببینند اعتماد عمومی بیشتر خواهد شد که در نهایت مشارکت حداکثری با ایجاد امنیت پایدار در سطح شهرستان میسر می شود که در این زمینه اجرای طرح مشاوره خانواده در زمره طرح های ناجا در حوزه اجتماعی و پیشگیری است.

وی با بیان اینکه ۵۰۴خودرو طی سالجاری با جریمه های بالای یک میلیون تومان در شاهرود توقیف شدند، ابراز داشت: بالغ بر شش میلیارد و ۶۲۷میلیون ریال در سطح شهرستان اعمال قانون شد که این رقم نسبت به سال گذشته افزایش داشت ، همچنین توقیف موتور سیکلت طی سالجاری افزایش۱۷ درصدی را نشان می دهد و همچنین تخلفات حادثه ساز ۳۵درصد به نسبت مدت مشابه سال قبل افزایش داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود در ادامه تصریح کرد: ۹۶پرونده درفضای سایبری تحویل مراجع قضایی شد که نشان می دهد باتوجه به پیشرفت تکنولوژی این فضا نیازمند کار بیشتری است لذا از افرادی که صاحب نظر هستند می خواهیم تا به عنوان اتاق فکر در کنار نیروی انتظامی همکاری کنند.

اشرفی با بیان اینکه عمده کشفیات مواد مخدر به مواردی منتهی می شود که از شاهرود به عنوان معبر استفاده می کنند، گفت: به عنوان مثال کشف ۱۷۰کیلو تریام از تریلی که این مواد را جنوب کشور به مقصد استانهای شمالی حمل می کرد و یا ۷۰کیلو مواد مخدر که از یزد به مشهد در حال ارسال بود و این گونه موارد باعث شد تا کشفیات مواد مخدر در این شهرستان با افزایش ۴۲۲درصدی به نسبت سال قبل مواجه باشد.

وی ابراز داشت: دستورالعمل اقدامات نوروزی با شعار آرامش و نشاط بهاری با قانونمندی و نظم اجتماعی ابلاغ شده است این دستورالعمل به ارتقا احساس امنیت، روان سازی ترافیک، پیشگیری از وقوع جرائم و ارائه خدمات به مردم و تشدید اقدامات نظارتی وابسته به گروه های تروریستی کمک شایانی می کند.

اشرفی در ادامه تصریح کرد: طرح استقبال از نوروز نیز از ۱۵ اسفند ماه جاری با تجدید خط کشی معابر سطح شهر آغاز شده که طی روزهای باقی مانده از ایام پایانی سال کارعملیاتی آن به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: به منظور افزایش واحدهای نظارتی فرماندهان نیروی انتظامی طی ایام نوروز در ایستگاه راهور واقع در میدان امام خمینی(ره) مستقر خواهند شد لذا مردم و مسافران نوروزی می توانند بدون واسطه نظرات و پیشنهادات خود را طی این ایام به مدیران ارشد منتقل کنند و نیروی انتظامی پذیرای پیشنهادات سازنده خواهد بود.

فرمانده نیروی انتظامی شاهرود ضمن بیان اینکه باشادی که منافاتی با سلب آرامش و آسایش مردم نباشد و با شان حقوق شهروندی در تضاد قرار نگیرد، مخالفتی نداریم، ابراز داشت: به منظور افزایش اقدامات امنیتی در چهارشنبه آخر سال با همکاری سازمان آتش نشانی و شهرداری تلاش شد تا با ارائه بروشور آموزشی و اطلاع رسانی به دانش آموزان در افزایش آگاهی عمومی نقش مهم ایفا کنیم که امیدواریم در سطح شهرستان شاهرود به پاسداشت شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو تهران و واحدهای مذهبی کمترین آسیب را در این آیین شاهد باشیم.

اشرفی در ادامه تصریح کرد: با استناد با قانون ۱۶۸قانون مجازات های اسلامی هر فردی که با هیاهو، ایجاد حرکات غیر متعارف و یا تعرض به دیگران موجب رعب و وحشت در مردم شود به حبس از یک تا سه ماه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد خط قرمز نیروی انتظامی نیز بر همین اساس است و با افرادی که بخواهند آرامش عمومی را سلب کنند، برخورد می شود.

وی افزود: از جمله اقدامات خوبی که در سطح شهرستان شاهرود انجام شد میثاق نامه یکی از دبستان های ابتدایی این شهرستان بود که نشان از دغدغه کودکان برای حفظ امنیت و حقوق شهروندی دارد و طی آن این آینده سازان عهد بستند تا به حرمت خون شهدای پلاسکو هیچگونه کارخطرناکی انجام ندهند که امیدواریم سایر نوجوانان نیز با تاثی از آن در کنار خانواده با صحت و سلامت به استقبال نوروز بروند.