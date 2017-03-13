سهمیه قیر رایگان استان بوشهر دو برابر شد/ توسعه اشتغال روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح دوشنبه در نشست هم اندیشی توسعه و اشتغال روستایی بخش کاکی از تلاش‌ها و پیگیری‌های دهیاران در اجرای پروژه های عمرانی در سطح روستاها تقدیر کرد و اظهار داشت: تاکنون ۹۸ درصد مصوبات نشست‌های هم‌اندیشی توسعه بخش‌های استان که در گذشته گرفته شد تحقق پیدا کرده است.

وی افزود: در حال حاضر نیز نشست‌های هم‌اندیشی شهرها با حضور نخبگان و معتمدین در حال برگزاری است که تاکنون ۳۰ نشست با شهرهای مختلف استان برگزار شده که تلاش داریم مابقی شهرها نیز برگزار شود.

سالاری بیان کرد: جلسه هم‌اندیشی ویژه روستاها نیز با محوریت اشتغال در حال برگزاری است و ما بر این باور هستیم اگر روستایی دارای تمام امکانات باشد ولی مردم آنجا بیکار باشند محل خوبی برای زندگی نخواهند بود.

وی یادآور شد: پنج نوع نشست‌های توسعه‌ای شهرستان با فعالان برگزار شده و یا می‌شود که بعد اتمام این نشست‌ها تصمیات آنها به عنوان یک سند راهنما از آن استفاده خواهیم کرد و سال آینده بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌شود.

سالاری با تاکید بر اینکه دهیاران در کنار کارهای عمرانی به کارهای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی روستا نیز توجه کنند، بیان کرد: روستاها در زمینه اشتغال دارای مزیت‌ها و استعدادهای مختلف و متفاوتی هستند که اگر به خوبی از آنها استفاده کنیم نیاز به نفت و گاز نداریم.

وی با بیان اینکه بخش های کشاورزی، آبزی‌پروری، صنایع دستی و غیره از مزیت‌های خوب این بخش است، خاطرنشان کرد: دهیاران مسئول مستقیم اشتغال در روستاها هستند.

سالاری ادامه داد: دهیاران ظرفیت های روستا شناسایی و اعلام و در مرحله بعد افرادی که استعداد کار آفرینی دارند معرفی کنند.

استانداربوشهر با اشاره به اینکه دولت اعتبارات خوبی به اشتغال اختصاص داده است، اضافه کرد: تا یک ماهه آینده ۵۰۰ نفر در دهکده گردشگری بوشهر مشغول به کار خواهند شد.

وی از افزایش دو برابری قیر رایگان در سطح استان خبر داد و بیان کرد: با توجه به کارهای خوبی که بنیاد مسکن و دهیاران در سطح روستاها انجام دادند سهمیه قیر رایگان استان دو برابر افزایش پبدا کرد.