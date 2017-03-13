آماده باش ۴ هزار همیار پلیس در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی پیش از ظهر امروز در همایش بزرگ و سراسری آماده باش نوروزی همیاران پلیس که در سالن آمفی تئاتر اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به افزایش صددرصدی ترددها درمحورهای مواصلاتی در ایام پایانی سال و عید نوروز نیروهای همیار پلیس از فردا تا ۱۵ فروردین ماه به ماموریت های محوله خود می پردازند.

وی افزود: این همیاران که شامل همیاران جوان، نوجوان و فرهنگیاران می شود در طول سفر در محورهای مواصلاتی برای تحقق سفری ایمن تلاش می کنند.

وی تصریح کرد: بیشترین تلفات جاده ای در سوانح رانندگی مربوط به سرعت وسبقت غیر مجاز، مکالمه با تلفن همراه و خوردن و آشامیدن می شود که با رعایت این نکات بسیاری از سوانح کاهش پیدا می کند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان عنوان کرد: نیروی انتظامی ارتباط تنگاتنگی با آموزش و پرورش دارد و و فرهنگیان نیز به عنوان قشر تاثیر گذار در این وظیفه ملی همراه ما هستند.