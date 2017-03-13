  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۳۲

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:

آماده باش ۴ هزار همیار پلیس در سیستان و بلوچستان

آماده باش ۴ هزار همیار پلیس در سیستان و بلوچستان

زاهدان - فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: ۴ هزار همیار پلیس در استان با نزدیک شدن به ایام پایانی سال در حالت آماده باش هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی پیش از ظهر امروز در همایش بزرگ و سراسری آماده باش نوروزی همیاران پلیس که در سالن آمفی تئاتر اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به افزایش صددرصدی ترددها درمحورهای مواصلاتی در ایام پایانی سال و عید نوروز نیروهای همیار پلیس از فردا تا ۱۵ فروردین ماه به ماموریت های محوله خود می پردازند.

وی افزود: این همیاران که شامل همیاران جوان، نوجوان و فرهنگیاران می شود در طول سفر در محورهای مواصلاتی برای تحقق سفری ایمن تلاش می کنند. 

وی تصریح کرد: بیشترین تلفات جاده ای در سوانح رانندگی مربوط به سرعت وسبقت غیر مجاز، مکالمه با تلفن همراه و خوردن و آشامیدن می شود که با رعایت این نکات بسیاری از سوانح کاهش پیدا می کند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان عنوان کرد: نیروی انتظامی ارتباط تنگاتنگی با آموزش و پرورش دارد و و فرهنگیان نیز به عنوان قشر تاثیر گذار در این وظیفه ملی همراه ما هستند.

کد مطلب 3931258

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها