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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰

شهر دار هشترود به مهر خبرداد:

برخورد جدی با معضل سد معبر خیابان ها و پیاده روها در هشترود

برخورد جدی با معضل سد معبر خیابان ها و پیاده روها در هشترود

هشترود - شهر دار هشترود با تاکید بر لزوم برخورد جدی با معضل سد معبر خیابان ها وپیاده روهای این شهر، از حل کامل این مشکل پس از ایام عید نوروز خبر داد.

اسلام عبدیلر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قبول داریم که دست فروشان با سد معبر و بستن پیاده روها باعث ایجاد اختلال در عبور و مرور و ترافیک می شوند اما در آستانه عید نوروز در اکثر مناطق وشهر ها شور و شوق خرید عید وجود دارد و شهر هشترود نیز ازاین قاعده استثنا نیست.

وی تصریح کرد: شهرداری به تمام دست فروشان تذکر داده که حدالامکان نسبت به رعایت حال عابران و عدم ایجاد راهبندان و ترافیک در سطح معابر و خیابان ها توجه کنند تا در روزهای پایانی سال با مشکلی در این خصوص مواجه نشویم.

شهردار هشترود اضافه کرد: بعد از عید نوروز با هماهنگی مسولان ذیربط مکان هایی را در سطح شهر مشخص و تمام دست فروشان رابه آنجا هدایت خواهیم کرد.

وی از آمادگی آتش نشانی ها وآتش نشانان این شهر در استانه چهارشنبه پایانی سال نیز خبر داد و گفت: آتش نشانان همانند سربازی اماده دفاع و پاسداری از آرامش و آسایش خیال شهروندان هستند و در طول سال و در هر لحظه وهر زمان آمادگی مقابله با حوادث احتمالی را دارند.

عبدیلر افزود: با این حال در ایام آخرسال به ویژه چهارشنبه سوری بیشتر جوانان ونوجوانان برای ایجاد هیجان به دنبال کارهای خطرناک و مواد منفجره و محترقه می روند که این اقدام بازی مرگ و زندگی است.

وی ها از خانواده خواست که فرزندان خود را از خطرات نگهداری وبازی با مواد منفجره آگاه و از نگهداری هر گونه مواد آتش زا ومنفجره در هر نقطه ازمنزل جدا خودداری کنند.

شهردار هشترود خاطر نشان کرد: با نگهداری مواد منفجره در منزل هر لحظه احتمال خطر انفجار وجود دارد و گاه دیده شده در اثر این انفجارها کل ساختمانی فرو ریخته و تمامی اهل منزل فوت و یا مجروح شده اند.

کد مطلب 3931261

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