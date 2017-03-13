برخورد جدی با معضل سد معبر خیابان ها و پیاده روها در هشترود

اسلام عبدیلر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قبول داریم که دست فروشان با سد معبر و بستن پیاده روها باعث ایجاد اختلال در عبور و مرور و ترافیک می شوند اما در آستانه عید نوروز در اکثر مناطق وشهر ها شور و شوق خرید عید وجود دارد و شهر هشترود نیز ازاین قاعده استثنا نیست.

وی تصریح کرد: شهرداری به تمام دست فروشان تذکر داده که حدالامکان نسبت به رعایت حال عابران و عدم ایجاد راهبندان و ترافیک در سطح معابر و خیابان ها توجه کنند تا در روزهای پایانی سال با مشکلی در این خصوص مواجه نشویم.

شهردار هشترود اضافه کرد: بعد از عید نوروز با هماهنگی مسولان ذیربط مکان هایی را در سطح شهر مشخص و تمام دست فروشان رابه آنجا هدایت خواهیم کرد.

وی از آمادگی آتش نشانی ها وآتش نشانان این شهر در استانه چهارشنبه پایانی سال نیز خبر داد و گفت: آتش نشانان همانند سربازی اماده دفاع و پاسداری از آرامش و آسایش خیال شهروندان هستند و در طول سال و در هر لحظه وهر زمان آمادگی مقابله با حوادث احتمالی را دارند.

عبدیلر افزود: با این حال در ایام آخرسال به ویژه چهارشنبه سوری بیشتر جوانان ونوجوانان برای ایجاد هیجان به دنبال کارهای خطرناک و مواد منفجره و محترقه می روند که این اقدام بازی مرگ و زندگی است.

وی ها از خانواده خواست که فرزندان خود را از خطرات نگهداری وبازی با مواد منفجره آگاه و از نگهداری هر گونه مواد آتش زا ومنفجره در هر نقطه ازمنزل جدا خودداری کنند.

شهردار هشترود خاطر نشان کرد: با نگهداری مواد منفجره در منزل هر لحظه احتمال خطر انفجار وجود دارد و گاه دیده شده در اثر این انفجارها کل ساختمانی فرو ریخته و تمامی اهل منزل فوت و یا مجروح شده اند.