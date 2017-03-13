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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۳۲

معاون مدیر کل فنی و حرفه ای استان تهران مطرح کرد؛

۲۱ میلیون نفر ساعت آموزش در ‌آموزشگاه‌های آزاد استان تهران

۲۱ میلیون نفر ساعت آموزش در ‌آموزشگاه‌های آزاد استان تهران

پردیس- معاون مدیر کل فنی و حرفه ای استان تهران گفت: طی سال گذشته ۲۱ میلیون نفر ساعت آموزش در ‌آموزشگاه‌های آزاد بخش خصوصی در استان داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز طی مراسمی نمایشگاه برترین سفره‌های هفت‌سین با حضور حجت‌الاسلام حسین توسلی امام جمعه، صادق بنیادی معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان پردیس و تعدادی از روسای ادارت و نهادهای این شهرستان در محل مرکز فنی و حرفه‌ای پردیس برگزار شد.

عبدالله قاسمی معاون آموزش و برنامه ریزی فنی‌ و حرفه‌ای استان تهران ضمن تقدیر از برگزاری این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: این مراسم برای ایجاد همدلی بین مدیران آموزشگاه‌های آزاد و همچنین گرامیداشت سنت‌های دیرینه کشورمان بود.

وی گفت: باید در هر حرفه و فرآیند شغلی یک مهارتی ایجاد شود، همانگونه که در برپایی سفره‌های هفت‌سین نمایشگاه مهارت‌های فنی، خلاقیت و نوآوری در چیدمان و استفاده از ظروف دور ریز به وضوح قابل رویت بود.

قاسمی افزود: در پی آن هستیم که در سال آینده برای شهرستان پردیس رشته‌های فنی و جدیدی را برنامه‌ریزی کنیم و در مصوبات اداره کل نیز این موضوع مصوب شد که رشته‌های فنی فقط مختص آقایان نباشد، و به بانوان نیز آموزش داده شود.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی فنی‌وحرفه‌ای استان تهران ادامه داد: اگر قصد داریم رشد و توسعه کشور را شاهد باشیم باید همزمان به بانوان و آقایان آموزش دهیم، این رشد با حضور همین هنر آموزان و کارآفرینان آینده ایجاد خواهد شد.

وی اضافه کرد: در بخش دولتی مراکز فنی‌وحرفه‌ای استان تهران حدود ۴ میلیون و پانصد هزار نفر ساعت آموزش داده شده که عمدتا در بخش صنعت، اصناف و مراکز ثابت و به صورت کاملا رایگان بحث مهارت آموزی را داشته‌ایم.

قاسمی با بیان اینکه آموزش در پادگان‌ها، زندان‌ها و روستاها به صورت رایگان داده شده است، اظهار کرد: اداره کل فنی و حرفه ای استان تهران به عنوان یکی از استانهای برتر کشور در واگذاری آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای به بخش خصوصی است.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی فنی‌وحرفه‌ای استان تهران ضمن اعلام اینکه حدود هشتاد درصد از فعالیت این سازمان از طریق مراکز خصوصی فنی‌وحرفه‌ای انجام می شود، گفت: طی سال گذشته ۲۱ میلیون نفر ساعت آموزش در ‌آموزشگاه‌های آزاد بخش خصوصی داده شده است.

وی افزود: توسعه بخش خصوصی سیاست این سازمان است و باید از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کنیم زیرا این بخش با سرمایه‌گذاری، کیفیت حداکثری و مناسبی را ایجاد می کنند.

قاسمی ادامه داد: در شهرستان پردیس ۲۰ آموزشگاه بخش خصوصی فعال و در حال آموزش‌های مختلف هستند، و ما قصد توسعه این مراکز را در این منطقه داریم.

وی با اشاره به مصوبه استاندار تهران برای برگزاری شورای مهارت، اظهارکرد: این شورا برای اولین بار در در استان تهران تشکیل شده و این جلسات در استان با دبیری مدیرکل و ریاست استاندار و در شهرستانها با دبیری روسای مراکز فنی‌وحرفه‌ای و ریاست فرمانداران برگزار می شود.

وی اضافه کرد: در این شورا که با حضور تمامی مدیرات ادارات، اتحادیه‌ها، اصناف و ‌نهادها برگزار می شود به تمام مسائل مرتبط با مهارت به طور واحد رسیدگی خواهد شد.

قاسمی گفت: با امضای سند آموزشی با فرمانداران و مراکز فنی‌وحرفه‌ای شهرستانهای استان برنامه و تقویم آموزشی سال ۹۶ را مصوب و به اطلاع دستگاه‌ها خواهد رسید و امیدواریم با کمک فرمانداران توسعه آموزش‌ها را شاهد باشیم.

کد مطلب 3931265

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