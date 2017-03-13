به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز طی مراسمی نمایشگاه برترین سفره‌های هفت‌سین با حضور حجت‌الاسلام حسین توسلی امام جمعه، صادق بنیادی معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان پردیس و تعدادی از روسای ادارت و نهادهای این شهرستان در محل مرکز فنی و حرفه‌ای پردیس برگزار شد.

عبدالله قاسمی معاون آموزش و برنامه ریزی فنی‌ و حرفه‌ای استان تهران ضمن تقدیر از برگزاری این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: این مراسم برای ایجاد همدلی بین مدیران آموزشگاه‌های آزاد و همچنین گرامیداشت سنت‌های دیرینه کشورمان بود.

وی گفت: باید در هر حرفه و فرآیند شغلی یک مهارتی ایجاد شود، همانگونه که در برپایی سفره‌های هفت‌سین نمایشگاه مهارت‌های فنی، خلاقیت و نوآوری در چیدمان و استفاده از ظروف دور ریز به وضوح قابل رویت بود.

قاسمی افزود: در پی آن هستیم که در سال آینده برای شهرستان پردیس رشته‌های فنی و جدیدی را برنامه‌ریزی کنیم و در مصوبات اداره کل نیز این موضوع مصوب شد که رشته‌های فنی فقط مختص آقایان نباشد، و به بانوان نیز آموزش داده شود.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی فنی‌وحرفه‌ای استان تهران ادامه داد: اگر قصد داریم رشد و توسعه کشور را شاهد باشیم باید همزمان به بانوان و آقایان آموزش دهیم، این رشد با حضور همین هنر آموزان و کارآفرینان آینده ایجاد خواهد شد.

وی اضافه کرد: در بخش دولتی مراکز فنی‌وحرفه‌ای استان تهران حدود ۴ میلیون و پانصد هزار نفر ساعت آموزش داده شده که عمدتا در بخش صنعت، اصناف و مراکز ثابت و به صورت کاملا رایگان بحث مهارت آموزی را داشته‌ایم.

قاسمی با بیان اینکه آموزش در پادگان‌ها، زندان‌ها و روستاها به صورت رایگان داده شده است، اظهار کرد: اداره کل فنی و حرفه ای استان تهران به عنوان یکی از استانهای برتر کشور در واگذاری آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای به بخش خصوصی است.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی فنی‌وحرفه‌ای استان تهران ضمن اعلام اینکه حدود هشتاد درصد از فعالیت این سازمان از طریق مراکز خصوصی فنی‌وحرفه‌ای انجام می شود، گفت: طی سال گذشته ۲۱ میلیون نفر ساعت آموزش در ‌آموزشگاه‌های آزاد بخش خصوصی داده شده است.

وی افزود: توسعه بخش خصوصی سیاست این سازمان است و باید از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کنیم زیرا این بخش با سرمایه‌گذاری، کیفیت حداکثری و مناسبی را ایجاد می کنند.

قاسمی ادامه داد: در شهرستان پردیس ۲۰ آموزشگاه بخش خصوصی فعال و در حال آموزش‌های مختلف هستند، و ما قصد توسعه این مراکز را در این منطقه داریم.

وی با اشاره به مصوبه استاندار تهران برای برگزاری شورای مهارت، اظهارکرد: این شورا برای اولین بار در در استان تهران تشکیل شده و این جلسات در استان با دبیری مدیرکل و ریاست استاندار و در شهرستانها با دبیری روسای مراکز فنی‌وحرفه‌ای و ریاست فرمانداران برگزار می شود.

وی اضافه کرد: در این شورا که با حضور تمامی مدیرات ادارات، اتحادیه‌ها، اصناف و ‌نهادها برگزار می شود به تمام مسائل مرتبط با مهارت به طور واحد رسیدگی خواهد شد.

قاسمی گفت: با امضای سند آموزشی با فرمانداران و مراکز فنی‌وحرفه‌ای شهرستانهای استان برنامه و تقویم آموزشی سال ۹۶ را مصوب و به اطلاع دستگاه‌ها خواهد رسید و امیدواریم با کمک فرمانداران توسعه آموزش‌ها را شاهد باشیم.