آمادگی۶۲۰ناوگان حمل ونقل خراسان جنوبی برای جابجایی مسافران نوروزی

جعفر شهامت در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح نوروزی راهداری در استان، اظهار داشت: این طرح با سه هدف اصلی افزایش ایمنی راه و حمل و نقل، توسعه خدمات بصورت یکپارچه در پهنه استان و تقویت مشتری مداری و بهبود کیفیت خدمات با تعامل با سایر سازمان های مسئول اجرا می شود.

وی به فعالیت مستمر ۲۸ گشت مستمر در طول اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: این گشت ها در قالب ۱۳ اداره شهرستانی و ستاد مرکزی و ۲۱ راهدارخانه به انجام وظیفه خواهند پرداخت.

نظارت ۷۹ دوربین ثبت سرعت بر محورهای مواصلاتی استان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی اضافه کرد: در مجموع تعداد ۳۵۰ نفر از همکاران این اداره کل در طول اجرای طرح بصورت مستقیم فعال و به وظایف خدماتی و نظارتی خود خواهند پرداخت.

شهامت با اشاره به تقویت گشت های محسوس و نامحسوس راهداری و پلیس راه استان در طول محور های شریانی استان بطول دو هزار و ۲۸ کیلومتر در این مدت، عنوان داشت: همچنین در مدت اجرای طرح ۳۴ دوربین کنترل سرعت ثابت و حداقل ۴۵ دستگاه دوربین کنترل سرعت دستی محورهای مواصلاتی استان را رصد خواهند کرد.

وی، ایجاد پارکینگ ویژه و نوروزگاه در طول راه های کویری استان، ایجاد توقفگاه دارای روشنایی و امکانات اولیه در حداقل سه نقطه برای استراحت رانندگان و مسافرین جهت پر کردن خلاء کمبود مجتمع ها و استراحتگاههای میان راهی، تقویت تیم های امدادخودرو و خدمات خودرویی، تقویت گشت های راهداری، تمرکز بر امکانات در طول راهها بویژه پایش شرایط بهداشت و خدمات ۲۶ مجتمع خدمات رفاهی و نماز خانه های بین راهی، آشکار سازی ۲۶ نقطه پر تصادف استانی را از جمله تمهیدات پیش بینی شده برای استقبال از مسافران نوروزی عنوان کرد.

وی همچنین در ارتباط با ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی استان برای جابجایی مسافران، افزود: در حال حاضر یک هزار و ۷۰۰ نفر راننده با ۶۲۰ دستگاه انواع سواری کرایه، مینی بوس و اتوبوس در حمل و نقل مسافر استان در قالب ۳۰ شرکت مسافربری در استان فعال هستند.

عدم افزایش نرخ خدمات حمل و نقل مسافر در نوروز ۹۶

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با بیان اینکه به لحاظ تعداد مسافر در صورت وضعیت مسافری برای اتوبوس ۲۳ نفر، مینی بوس ۱۱ نفر و سواری کرایه چهار نفر ثبت شده است، عنوان داشت: همچنین متوسط تعداد مسافر در اتوبوس از متوسط کشوری که ۲۱ نفر می باشد، بالاتر است که نشان از پتانسیل مناسب استان در این زمینه دارد.

شهامت با تأکید بر اینکه به رغم افزایش سفرهای یکسر خالی نرخ خدمات حمل و نقل مسافر در نوروز ۹۶ افزایش نخواهد داشت، بیان کرد: همچنین سامانه استانی ۳۰۰۰۵۶۱۴۱ بصورت استانی و ۱۴۱ بصورت ملی در مرکز مدیریت راه ها فعال و آماده پاسخگویی به مسافران خواهد بود.