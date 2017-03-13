معیشت فرهنگیان از دغدغه های مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیازآذری پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه دیدار اعضای مجمع نمایندگان مازندران به دیدار با دانش آشتیانی وزیر آموزش پرورش اشاره کرد و گفت: معیشت فرهنگیان جدی گرفته و معاونت پرورش جهت جلوگیری از آسیب های اجتماعی تقویت شود.

وی افزود: مجلس در خصوص بودجه امسال اهتمام بسیار خوبی داشته است و علاوه بر سه هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان از محل یک دوازدهم شرکتهای دولتی سه هزار میلیارد تومان اضافه و سهم فروش سیگار ۳۰ درصد اضافه شد که به هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید و ۱۵۰ میلیارد تومان سهم مالیات بر ارزش افزوده شد.

وی اظهار داشت: موصوع معیشت فرهنگیان از مهمترین دغدغه نمایندگان بوده و ساماندهی آن برای جنابعالی باید در اولویت اول باشد.

همچنین سخنگوی مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به جلسه مجمع نمایندگان اظهار داشت: دراین جلسه آخرین مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استان بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد درجلسه آتی استاندار مازندران گزارشی از فعالیت های یکساله استان ارائه کند.

عبدالله رضیان از تدوین برنامه عملیاتی سال آینده مجمع خبر داد و گفت: مقرر شد طرح های محرک توسعه و اولویت دار استان با هماهنگی استانداری و دستگاه های اجرایی در چارچوب برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۶ پیگیری شود و مجمع نمایندگان به عنوان یک نهاد فعال ملی - استانی نقش بارزتری در تحولات مختلف ملی ، پارلمانی و حوزه انتخابیه ایفا کند.

سخنگوی مجمع نمایندگان در همین رابطه خاطرنشان کرد: برای همگرایی و سرعت بخشیدن مسائل استان مقرر شد قوای سه گانه استان از طریق دبیرخانه شورای راهبردی باهم تعامل وهماهنگی بیشتری داشته باشند و جزییات شورای راهبردی از طریق استانداری اعلام خواهد شد.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان با تشکر از رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی ابراز امیدواری کرد درسال آینده تعامل بیشتری بین نمایندگان و خبرنگاران برقرار شود.

رضیان با اعلام اینکه مجمع نمایندگان مازندران در سال ۹۵ بیش از ۲۰ جلسه داخلی و مشترک با وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی برگزار کرد افزود: علاوه برآن همکارانم به نمایندگی از مجمع در جلسات شوراها و کار گروه های ملی و استانی شرکت فعال داشتند. وخوشبخانه مجمع نمایندگان مازندران از مجامع فعال استان های مجلس شورای اسلامی است.

وی گفت: دراین جلسه با تشکر از دستگاه های خدمات رسان و امدادی تاکید شد امر مدیریت سفرهای نوروزی در استان مازندران به نحو مطلوب انجام شود ودراین رابطه مکاتباتی با مقامات ارشد کشور پیرامون خدمات ملی که استان ارائه می کند توسط رییس مجمع صورت گیرد.