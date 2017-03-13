اجرای طرح آرامش بهاری در ۱۰ امامزاده و بقاع متبرکه کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی نوروزی امروز در نشست با خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به مناسبت اعلام برنامه های نوروزی اداره کل اوقاف استان برگزارشد، گفت: طرح آرامش بهاری امسال برای ششمین سال متوالی در سطح امامزادگان و بقاع متبرکه استان همزمان با سراسرکشور اجرا می شود.

وی عنوان کرد: در قالب این طرح به زائرانی که نوروز در جوار بقاع متبرکه و امامزاده‌ها حضور پیدا می کنند، خدمات رسانی می شود.

وی اظهارداشت: براساس نظرسنجی های انجام شده بیش از ۸۵ درصد مردم در طول سالیان گذشته از اجرای طرح آرامش بهاری اعلام رضایت کردند.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه کردستان با اشاره به اینکه طرح آرامش بهاری امسال در استان با شکوه خاصی در جواربقاع متبرکه وامامزادگان برگزارخواهد شد، بیان کرد: با توجه به فرمایش امام خمینی(ره) که فرمودند می خواهیم مردم در پناه امامزادگان به آرامش برسند، این طرح هم هرسال برگزار می شود.

حجت الاسلام نوروزی با اشاره به وجود ۷۵ بقعه متبرکه و ۳۴ امامزاده درسطح استان، اضافه کرد: از این تعداد ۱۰ امامزاده ظرفیت اجرای این طرح را دارند و امیدواریم درسال های آینده زیرساخت های لازم برای اجرای این طرح در سایر امامزادگان استان هم فراهم شود.

وی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری مبنی براینکه امامزادگان باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند، افزود: برای تحقق این فرمان رهبری تمامی مناسبت ها و مراسم ها را در جوار امامزادگان در طول سال برگزار می کنیم.

وی عنوان کرد: طرح آرامش بهاری به منظور تقویت باورهای دینی و مذهبی و بهره برداری مطلوب از فضای معنوی امامزادگان و بقاع متبرکه، تبدیل بقاع متبرکه و امامزادگان به قطب فرهنگی، ارتقای سطح فکری زائران ومسافران و تبلیغ سنت اصیل اسلامی در نوروز برگزار می شود.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه کردستان با اشاره به اینکه این طرح از ۲۸ اسفند آغاز و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد، اظهارداشت: سفره عید در کنار ضریح امامزادگان برپا می شود و افرادی که تمایل دارند سال جدید را با فضای معنوی آغاز کنند می توانند لحظه تحویل سال در این مکان های مذهبی حضور پیدا کنند.

حجت الاسلام نوروزی ادامه داد: از دیگر اهداف این طرح شناساندن امامزادگان ومعرفی بقاع متبرکه به زائران و مسافران نوروزی است.