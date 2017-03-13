۸۰ نفر از بانوان طلبه گلستان به راهیان نور اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ایوب وردان، ظهر دوشنبه در نشست با رسانه های استان گلستان اظهار کرد: حدود ۸۰ نفر از طلاب در ایام تعطیلات عید نوروز به راهیان نور اعزام می شوند.

وی از حضور هفت نفر از مبلغین حوزه علمیه خواهران استان در کاروان های دانشجویی خبرداد و گفت: با توجه به اینکه در سال ۹۶ انتخابات را در پیش داریم همه ما برای مشارکت حداکثری وظیفه داریم و باید برای ایجاد فضای سالم و تعامل سازنده برای انتخاب بهتر تلاش کنیم.

وی افزود: مدیریت حوزه علمیه خواهران گلستان فعالیت خود را از سال ۹۳ به صورت مستقل آغاز کرد و در حال حاضر تعداد ۱۲ مدرسه در سطح استان وجود دارد که از این تعداد ۱۱ مدرسه سطح دو کارشناسی و یک موسسه آموزش عالی مقطع کارشناسی ارشد در تفسیر، اصول قرآن و فقه در حال فعالیت است.

حجت السلام وردان با اشاره به اینکه در حال حاضر مدیریت استان پیگر سطح چهار است، بیان کرد: این طرح با موضوع فقه خانواده در حال پیگری است و تقریبا موافقت آن از سوی شورای سیاستگذاری انجام شد.

وی تصریح کرد: بحث مقطع سطح سه در رشته های مختلف در دو شهرستان استان در حال پیگری است.

مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان در خصوص فضای آموزشی گفت: ظرفیت پذیرش ما ۴۸۰ نفراست که از این تعداد ۴۲۵ نفر در سطح دو و ۵۵ نفر در سطح سه هستند.

حجت الاسلام وردان افزود: در بخش شناسایی نخبگان در مدارس و زمینه برای آموزش نیروهای جوان در عرصه های همچون مدیریت، پرورش، کرسی تدریس جزو مواردی است که حوزه علمیه در حال پیگیری است.

مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان فعالیت در شبکه های مجازی و اینترنتی را جزو نیاز های ضروری دانست و تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته تجمع زینبیون ویژه ماه محرم و صفر برای اولین بار در سطح حوزه های علمیه خواهران برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این طرح ۶۰۰ نفر آموزش دیدند، گفت: ۳۰۰ نفر به صورت عملی در شبکه های درون حوزه ای فعالیت داشتند.

حجت الاسلام وردان افزود: در بحث فرهنگی حوزه علمیه خواهران در سال های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ توانست رتبه برتر را در جشنواره قرآن و عترت کسب کند.