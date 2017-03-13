به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حج و زیارت، حمید محمدی سرپرست سازمان حج و زیارت در جلسه‌ای که با حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های همکار در امر اعزام زائران اربعین برگزار شد، گفت: سامانه سماح به عنوان ابزاری برای بهره‌برداری همه کمیته‌های ستاد مرکزی اربعین طراحی شد که این سامانه در سال‌جاری با ۱۶ قابلیت توسعه یافت.

سرپرست سازمان حج و زیارت در این جلسه بررسی طرح اعزام شبه کاروانی زائران اربعین را یکی از موضوعات مورد نظر ستاد مرکزی اربعین در خصوص مراسم اربعین سال آتی برشمرد و عنوان کرد: اجرای این طرح ملزوماتی دارد که همکاری دیگر مجموعه‌ها را نیز می‌طلبد.

محمدی در سخنانش سماح را شبکه ارتباط زائرین با بیش از ۲۴۰۰ دفتر زیارتی که کار ثبت نام از زائران اربعین را انجام می‌دهند، توصیف کرد و گفت: اگر قرار باشد نظمی در اعزام‌ها شکل بگیرد باید مدیریت متمرکزی در ثبت نام و اعزام زائران باشد.

سرپرست سازمان حج و زیارت دریافت وجوه ارزی زائران اربعین بصورت ریالی در سامانه سماح، ارتباط بر خط با بانک اطلاعاتی ثبت احوال و امکان دریافت گزارش‌های مدیریتی برای همه کمیته‌ها را از نکات برجسته در توسعه سامانه سماح برشمرد.

محسن نظافتی، مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت نیز در این جلسه گفت: در جلسه ستاد مرکزی اربعین عنوان شده که اعزام‌های شبه کاروانی در اربعین ۹۶ در برنامه باشد، در اربعین گذشته نیز درصدی از زائران در قالب کاروان‌های نور به عتبات اعزام شده‌اند.

وی افزود: در قالب این طرح بایستی زائران به گروه‌هایی که بصورت هوایی، زمینی و همچنین زائرانی که خودشان می‌خواهند به مرزها عزیمت نمایند تقسیم شوند و برنامه‌ریزی لازم برای هر کدام از گروه‌ها انجام پذیرد.

جلسه کمیته اعزام اربعین با حضور مسئولان و نمایندگان وزارت کشور، وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و درمان و… برگزار شد.