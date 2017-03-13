برنامه های پیشگیری از مصرف بی رویه آب نباید شعاری باشد

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام فیروز علی خسروی ظهر دوشنبه در جلسه مدیریت منابع آب شهرستان زنجان با انتقاد از اظهارنظرها و برنامه ریزی های بی نتیجه در حوزه مدیریت مصرف آب، افزود: در زمینه اطلاع رسانی به جامعه روستایی و بخش کشاورزی در خصوص مصرف بهینه آب کار خاصی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه یک هدف گذاری مشخص در تبیین اهداف برای جلوگیری از حفر چاه ها نداشته ایم، اظهار داشت:دستگاه ها ی مختلف باید در پشت این برنامه ها اعم از شهرداری و آب و فاضلاب باشند.

خسروی با تاکید بر اینکه در حوزه آب به وضعیت قرمز رسیده ایم، تصریح کرد: برنامه ها و طرح ها نباید به صورت شعار باشد و بعد از چند مدت فراموش شود ، بلکه باید با عملیاتی کردن آنها از هدر رفت آب جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه روحانیت به عنوان مبلغ وظیفه اطلاع رسانی دارد ،ادامه داد: افرادی که در زمینه آبیاری و کشاورزی تخصص دارند، باید با آموزش و فرهنگ سازی بین کشاورزان از اسراف آب جلوگیری کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان با اشاره به اینکه محصولاتی که نیاز به آب زیاد دارد باید به کشاورزان معرفی شوند،اظهار داشت:باید متناسب با آببری این محصولات بذرای کشت آنها مجوز داده شود در غیر این صورت به هیچ وجه نباید اجازه آبیاری داده شود.

خسروی گفت: بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران ،مشارکت ها مردمی است که بدون همکاری مردم صرفه جویی در مصارف آب شرب و آب ها مصرفی در کشاورزی محقق نخواهد شد.