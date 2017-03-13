آمادگی شبانه روزی اورژانس های مازندران در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، حامد روحانی زاده ظهر دوشنبه در آستانه نوروز و همزمان با آغاز به فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر مازندران، درباره اقداماتی که در بخش سلامت در این ایام صورت می گیرد، اظهار کرد: هر ساله استان مازندران به عنوان قطب گردشگری داخلی کشور میزبان مردم از سراسر کشور است به همین مناسبت برنامه ریزی لازم برای خدمات دهی به مسافران نوروز انجام می شود.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی مازندران در کمیته سلامت که یکی از کمیته های ۱۲ گانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان است، در ایام نوروز در چند محور و در بخش های درمانی و بیمارستانها، معاونت بهداشتی ،غذا و دارو و اورژانس ۱۱۵ و فعالیت های پیش بیمارستانی و.. آماده پذیرایی از مسافران هستند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مسئول کمیته سلامت ستاد اجرایی خدمات سفر مازندران، با بیان اینکه در مازندران ۲۴بیمارستان دولتی، هشت خصوصی و چهار بیمارستان تامین اجتماعی فعال هستند، افزود: کلیه اورژانس های شبانه روزی ما آماده هستند و خدمات ۲۴ ساعته به مردم و مسافران ارائه کنند.

دکتر روحانی زاده، با بیان اینکه کلیه مراکز ما خدمات جامع و کاملی به بیماران ارائه می کنند ، ادامه داد: در بخش خارج بیمارستان ها کلیه درمانگاه های استان ،مراکز تصویربرداری ، مراکز دندانپزشکی فعال هستند در عین حال واحدهای دندانپزشکی بیمارستانهای ما آنکال هستند و بنا داریم در ساری و چالوس به صورت پزشک مقیم دندانپزشکی پاسخ گوی نیاز های دندانپزشکی مراجعان باشیم.

وی در بخش تامین اقلام داروهای مورد نیاز برای بیماران، گفت: خدمات دهی در داروخانه های فعال و کشیک ها برقرار است در عین حال هماهنگ شده در شهرهایی که ترافیک جمعیتی زیادی دارند داروخانه های کمکی هم فعال شود .

این مسئول با اشاره به اینکه معاونت بهداشتی دانشگاه تدارک وسیعی برای این ایام دیده است، اظهار کرد: بازرسی اکیپ های سیار و ثابت از مراکز اقامتی ، هتل ها، مهمان سرا ها ، غذا خوری ها انجام و مشکلات بهداشتی رصد می شود برای این منظور شماره تماس سراسری ۱۹۰ به صورت ۲۴ ساعته با ارائه کد رهگیری پاسخگوی نقطه نظرات و شکایات مردمی است.

دکتر روحانی زاده، افزود: در استان مازندران هم شماره تماس ۳۳۹۹۹۹۹ از ۸ صبح تا ۸ شب پاسخگوی شکایات مردم است و در ۱۲ ساعت دیگر هم همکاران ما برای پاسخگویی آنکال هستند.

وی با اعلام اینکه سامانه جامع بازرسی توسط معاونت بهداشتی دانشگاه در سایت دانشگاه تعبیه شده است، ادامه داد: اگر مسافران بخواهند درباره اقامتگاه ها و رستورانها اطلاع داشته باشند می توانند با مراجعه به سایت آمار ، نام و نشانی رستورانها رتبه بندی شده را تا شعاع یک کیلومتری دریافت کنند، این در حالی است که اگر افراد با نام رستوران خاصی به سایت مذکور مراجعه داشتند با درج نام رستوران کیفیت، وضعیت بهداشتی رستوران مورد نظر اطلاع رسانی می شود.

جانشین کمیته سلامت ستاد خدمات سفر استان مازندران، اظهار کرد: در سال جاری برای بازرسی دقیق تر از مراکز تهیه و پخت غذا، رستوران ها و ... امسال چندین دستگاه در قالب دستگاه شوری سنج، دستگاه پورتال سنجش روغن، حرارت سنج ، دماسنج های نفوذی آخرین و دستگاه هایی که بار میکروبی سطوح تهیه مواد غذایی و سرو غذا را نشان میدهد ، خریداری شده و نه تنها در ایام نوروز بلکه در بقیه ایام از بهداشت مواد غذایی تهیه شده بازرسی به عمل می آید.

دکتر روحانی زاده، با اشاره به فرا رسیدن ایام نوروز، ضمن توصیه هایی به مردم گفت: زمانی که اقلام غذایی را خریداری می کنند به تاریخ تولید ، مصرف ، آرم استاندارد و پروانه های لازم را چک کنند در عین حال مواد پروتئینی را مسافرین حمل نکنند زیرا ممکن است در شرایط گرم فاسد و باعث مسمومیت غذایی شود در خصوص مصرف آب باید مسافران دقت ویژه داشته باشند ، زیرا آب آلوده بیماریهای دستگاه گوارش را ایجاد می کند.

وی درباره مسومیت های ناشی از گاز مو نو کسید کربن هم هشدار داد.