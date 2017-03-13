به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گلمکانی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی با اشاره به وضعیت ساخت و پیشرفت فیزیکی دو بیمارستان جدیدالتأسیس بجنورد و شیروان، عنوان کرد: این دو بیمارستان با ظرفیت مجموع ۵۴۰ تخت تا پایان دولت یازدهم به بهرهبرداری میرسد.
گلمکانی ابراز امیدواری کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامگرفته، بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی بجنورد در نیمه دوم فروردینماه ۹۶ و طی سفر ریاست جمهوری به خراسان شمالی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
وی در باره جذب نیروی انسانی برای این دو بیمارستان تازه تأسیس خراسان شمالی گفت: مجوزهایی برای این امر گرفتهشده که در مرحله نخست و در فاز قبل از افتتاح، ۲۹۰ نفر نیروی فنی شامل پرستار، هوشبری، اتاق عمل و غیره جذب خواهند شد.
این مسئول عنوان کرد: افرادی که در آزمونهای استخدامی دوره قبل این دانشگاه در ردیف پذیرفتهشدگان ذخیره قرار داشتند، در این مرحله به کار گرفته خواهند شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به جذب ۱۲۹ نفر نیروی پشتیبانی و خدماتی بهصورت نیروی شرکتی که در حال حاضر در مراحل برگزاری آزمون قرار دارد، اظهار کرد: برای تکمیل دیگر ساختار پرسنلی و درمانی، مجوزهای استخدامی بعد از به افتتاح رسیدن دو بیمارستان بجنورد و شیروان گرفته میشود که جزئیات آن متعاقباً در زمان خود اعلام میشود.
گلمکانی به سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی فردا سهشنبه اشاره کرد و افزود: این سفر که پنجمین سفر دکتر قاضیزاده هاشمی به خراسان شمالی است، بهمنظور افتتاح چند طرح بهداشتی و درمانی انجام میشود.
وی گفت: افتتاح مرکز تشخیص سرطان بیمارستان امام علی(ع) بجنورد، افتتاح مرکز جراحی محدود سپاه جوادالائمه(ع) بجنورد، افتتاح توسعه بیمارستان زنان بنتالهدی و افتتاح توسعه بیمارستان جاجرم از طریق ویدئو کنفرانس و افتتاح چهار مرکز بهداشتی و درمانی روستایی ازجمله این طرحها است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عنوان کرد: اعتبار هزینه شده برای مجموع این پروژهها بالغبر ۳۲ میلیارد تومان است که فردا سهشنبه در سفر یکروزه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خراسان شمالی، مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
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