صرفه جویی آب در کشاورزان باید فرهنگ سازی شود

به گزارش خبر نگار مهر ، احمد رضا حافظی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه آب شهرستان زنجان، از هدر رفتن آب ها فاضلاب شهری زنجان انتقاد کرد و افزود: برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت در ابن زمینه را باید داشته باشیم و در کوتاه مدت به ارائه طرح بپردازیم.

وی با بیان اینکه باید راهکار ها و پیشنهادات برای رده های بالا در زمینه صرفه جویی آب به ارگان ها و نهاد ها شهرستان داده شود، خاطر نشان کرد: در مصرف آب شرب و آب کشاورزی دچار دغدغه ها زیادی هستیم و از این جهت باید کشاورزان را به طرف فرهنگ صرفه جویی سوق دهیم.

حافظی با تاکید بر اینکه رسانه ها جمعی و دیداری و نوشتاری در اطلاع رسانی این موضوع نقش بسزایی می توانند ایفا کنند ،اظهار داشت: باید همه نهاد ها و دستگاه ها مختلف برش استانی داشته باشند.

معاون عمرانی فرمانداری زنجان به کمبود آب و بارندگی اشاره کرد و افزود: اگر ایمان و اعتقاد به صرفه جویی در مصارف کشاورزی و شرب وجود داشته باشد این مشکلات به وجود نخواهد آمد.

حافظی ادامه داد: با کم شدن آب سفره ها زیر زمینی بیشتر از گذشته خطر خشکسالی احساس می شود که برای حل این مشکل باید از حفر چاه ها غیر مجاز جلوگیری شود و نسبت به آن ها بازرسی دقیق تری صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه نباید بیشتر بر روی اهرم های بازدارنده تاکید کنیم،عنوان کرد :با اینکه این موضوع در همه جا کاربرد دارد، ولی بیشتر بر روی فرهنگ سازی در صرفه جویی در مصارف کشاورزی باید تاکید کنیم.

حافظی در رابطه با بازرسی در مصارف آبی شرب و کشاورزی اشاره کرد و گفت:برای بازرسی باید از مصارف بالا شروع کنیم و راهکارهایی برای صرفه جویی با جلوگیری آن در نظر بگیریم.