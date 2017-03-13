آثار به صحنه رفته در تئاترشهر بیش از ۲ برابر شد/ ۲۰۰ هزار مخاطب

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار تعداد اجرا ها، ظرفیت پذیرش مخاطب، فعال ترین هنرمندان و پرفروش ترین آثار نمایشی به صحنه رفته سال ۹۵ مجموعه تئاترشهر اعلام شد. این اطلاعات مقایسه آمار تعداد اجراها و ظرفیت مخاطب مجموعه تئاتر شهر و آماری شامل پرکارترین نمایشنامه نویس، بازیگر زن و مرد، طراح صحنه، طراح لباس، عکاس، طراح پوستر و بروشور و پرفروش ترین نمایش ها به تفکیک تالارها می‌شود.

مقایسه آمار تعداد اجراها و ظرفیت مخاطب مجموعه تئاتر شهر

تعداد آثار به صحنه رفته مجموعه تئاتر شهر در سال ۹۵ با افزایش ۱۷۷ درصدی از ۲۷ اثر در سال ۹۴ به ۷۵ اثر در سال ۹۵ رسیده که این نشان از افزایش تنوع در آثار به صحنه رفته دارد. این مهم در حالی محقق شده که با توجه به افزایش تعداد اجراها در سال جاری ظرفیت مخاطب در مجموعه تئاتر شهر با ۳۹ و ۳ دهم درصد افزایش از ۱۴۳ هزار و ۶۱۲ نفر در سال ۹۴ به ۲۰۰ هزار و ۸۵ نفر در سال ۹۵ رسیده است. یکی از دلایل این امر اضافه شدن تالارقشقایی پس از بازسازی به ظرفیت تالارهای مجموعه تئاتر شهر در سال ۹۵ بوده است.

تعداد آثار به صحنه رفته مجموعه تئاتر شهر در سال ۹۵ با افزایش ۱۷۷ درصدی از ۲۷ اثر در سال ۹۴ به ۷۵ اثر در سال ۹۵ رسیده است مجموعه تئاترشهر علاوه بر اجراهای عموم خود میزبان جشنواره ها و برنامه های مختلفی از جمله سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، شانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش های عروسکی، نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی، سومین سوگواره خمسه، نمایشنامه خوانی محمود استادمحمد بود که در قالب این برنامه ها تعداد ۷۳ اجرای صحنه ای، ۱۷ مراسم نمایشنامه خوانی و ۵ رادیو تئاتر روی صحنه رفته است.

آمار تعداد اجراها و ظرفیت مخاطب تالار اصلی

تعداد آثار به صحنه رفته تالار اصلی در سال ۹۵ با افزایش ۳۳ درصدی از ۶ اثر در سال ۹۴ به ۸ اثر در سال ۹۵ رسیده که با توجه به افزایش تعداد اجراها در سال، ظرفیت مخاطب در این تالار با ۱۴ درصد افزایش از ۹۸ هزار و ۴۳۰ نفر در سال ۹۴ به ۱۱۲ هزار و ۹۰۵ نفر در سال ۹۵ رسیده است.

آمار تعداد اجراها و ظرفیت مخاطب تالار چهارسو

تعداد آثار به صحنه رفته تالار چهارسو در سال ۹۵ با کاهش۱۰ درصدی از ۱۰ اثر در سال ۹۴ به ۹ اثر در سال ۹۵ رسیده که با توجه به افزایش تعداد اجراها در سال جاری ظرفیت مخاطب در این تالار با ۱۱ و ۷ دهم درصد افزایش از ۳۲ هزار ۲۰۸ نفر در سال ۹۴ به ۳۵ هزار و ۹۹۰ نفر در سال ۹۵ رسیده است.

آمار تعداد اجراها و ظرفیت مخاطب تالارسایه

تعداد آثار به صحنه رفته تالار سایه در سال ۹۵ با افزایش ۵۰ درصدی از ۸ اثر نمایشی در سال ۹۴ به ۱۲ اثر در سال ۹۵ رسیده که با توجه به افزایش تعداد اجراها در سال جاری ظرفیت مخاطب در این تالار با ۷۰ درصد افزایش از ۱۲ هزار و ۱۲ نفر در سال ۹۴ به ۲۰ هزار و ۴۴۶ نفر در سال ۹۵ رسیده است.

آمار تعداد اجراها و ظرفیت مخاطب تالار قشقایی

تعداد آثار به صحنه رفته تالار قشقایی در سال ۹۵در تالار قشقایی ۳۴ اثر با ظرفیت مخاطب ۳۳ هزار و ۷۹۲ نفر در سال جاری به کار خود پایان می دهد. این در حالی است که این تالار در سال ۹۴ مورد بازسازی قرار گرفته و اجرای عموم نداشته است.

آمار تعداد اجراها و ظرفیت مخاطب پلاتو اجرا

تعداد آثار به صحنه رفته پلاتو اجرا در سال ۹۵ با افزایش ۳۰۰ درصدی از ۳ اثر در سال ۹۴ به ۱۲ اثر در سال ۹۵ رسیده که با توجه به افزایش تعداد اجراها در سال جاری ظرفیت مخاطب در این تالار با ۳۱۰ درصد افزایش از ۹۶۲ نفر در سال ۹۴، به ۳ هزار و ۹۵۲ نفر در سال ۹۵ رسیده است.

پرفروش ترین نمایش ها

پرفروش ترین نمایش های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، سایه و پلاتو اجرای مجموعه تئاتر شهر در سال۹۵ نیز به ترتیب زیر معرفی شده است.

در تالار ۵۷۹ نفری اصلی نمایش «مجلس ضربت زدن» به نویسندگی بهرام بیضایی و کارگردانی محمد رحمانیان که از ۲۹ خرداد تا ۲۳ تیر با قیمت بلیت ۴۵ هزار تومان، ۳۲ اجرا، ۲ هزار و ۶ بلیت مهمان، ارائه یک هزار و ۷۳ بلیت تخفیف دار، فروش ۸ هزار و ۲۳۲ بلیت تمام بها، مجموع ۲۰ هزار و ۳۱۱ تماشاگر و فروشی معادل ۶۷۰ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان روی صحنه رفت، به عنوان پرفروش ترین نمایش این تالار معرفی می شود.

نمایش «طپانچه خانم» به نویسندگی محمد امیر یار احمدی و کارگردانی شهاب الدین حسین پور که از ۲۹ مهر ماه تا ۱۹ آذر در تالار چهارسو این بار با ظرفیت ۱۲۲ تماشاگر روی صحنه رفت، با قیمت بلیت ۲۵ هزار تومان، ۵۱ اجرا، ۶۲۹ بلیت، ۳۵۳ بلیت نیم بها، فروش ۴ هزار و ۲۵۲ بلیت تمام بها ، مجموع ۷ هزار و ۵۲ تماشاگر و فروشی معادل ۱۴۰ میلیون و ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان پرفروش ترین نمایش تالار چهارسو معرفی شده است.

در تالار سایه نمایش «روزهای بی باران» به نویسندگی و کارگردانی امین بهروزی از ۲۷ خرداد ماه تا ۲۹ تیر ماه با ظرفیت صندلی ۵۶ نفر روی صحنه رفت. این نمایش با مجموع ۴۴ اجرا، قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان، ۵۴۱ بلیت مهمان، فروش ۱۳۸ بلیت نیم بها، فروش یک هزار و ۷۵۶ بلیت تمام بها، مجموع ۲ هزار و ۸۱۴ تماشاگر و ۴۲ میلیون و ۱۸۵هزار تومان عنوان پرفروش ترین نمایش این تالار را به خود اختصاص داده است.

در تالار ۹۶ نفری قشقایی از میان ۳۴ نمایش به صحنه رفته نمایش «شلتر» به کارگردانی امین میری به عنوان پرفروش ترین نمایش معرفی می شود. این نمایش از روز ۲۵ بهمن ماه روی صحنه رفته که با احتساب قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان از مجموع ۲۳ اجرا و فروش یک هزار و ۵۳۴ بلیت تمام بها، ۱۴۹بلیت نیم بها و ارائه ۴۳۹ بلیت مهمان، ۱۳ بلیت تخفیف و ۲ هزار و ۱۳۵ تماشاگر تا تاریخ ۲۰ اسفند به فروشی معادل ۳۲ میلیون و ۳۷۸ هزار تومان دست یافته است.

نمایش «سپنج رنج شکنج» نوشته زنده یاد محمود استاد محمد و کارگردانی شهرام گیل آبادی هم از ۸ شهریور تا ۲ مهر با قیمت بلیت ۱۵ هزار تومان و مجموع ۲۱ اجرا در پلاتو اجرا با طراحی ظرفیت مورد نظر کارگردان (بدون صندلی)، فروش ۸۰۲ بلیت تمام بها، ۲۵۴ بلیت نیم بها، ۷۷ بلیت تخفیف دار و ارائه ۳۰۰ بلیت مهمان روی صحنه رفت. این اثر نمایشی با توجه به ارقام اعلام شده، مجموع یک هزار و ۴۳۳ تماشاگر و فروش ۱۴ میلیون و ۸۵۹ هزار تومان به عنوان پرفروش ترین نمایش پلاتو اجرا معرفی می شود.

پرکارترین نمایشنامه نویس

از مجموع ۶۹ نمایشنامه نویس ایرانی و غیر ایرانی که آثارشان در قالب اجراهای عمومی و جلسات نمایشنامه خوانی میزبان مخاطبان بوده اند، بهرام بیضایی نویسنده نمایش های «مجلس ضربت زدن» و «افرا»، نادر برهانی مرند با نگارش نمایشنامه های «خوشبختی های کوچک سوسک شدن» و «سردار»، سیروس همتی با نگارش نمایشنامه های «صبح بخیر» و «کلارینت»، سید علی موسویان با نگارش نمایشنامه های «ساعت بیست» و «پلاک هشت» از جمله هنرمندانی بودند که آثارشان بیش از دیگران در مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته است. ضمن اینکه برتولت برشت نویسنده نمایشنامه های «ننه دلاور و فرزندانش» و «استثنا و قاعده» تنها نویسنده خارجی بود که دو اثر از او در تئاتر شهر اجرا شد.

طبق آمار به دست آمده از آثار نمایشی تئاتر شهر بدون در نظر گرفتن برنامه «خوانش مجموعه آثار محمود استاد محمد» در پلاتو اجرا، جلسه نمایشنامه خوانی «افرا» به کارگردانی هادی سروری در تالار مشاهیر تئاتر شهر، جلسات نمایشنامه خوانی آثار نویسندگان معاصر فرانسه به سرپرستی فرهاد شریفی در تالار مشاهیر تئاتر شهر از ۷۵ نمایش به صحنه رفته ۱۶ اثر نمایشی مت غیر ایرانی داشته و ما بقی آثار با نوشته های نویسندگان ایرانی روی صحنه رفته اند. با احتساب این آمار، ۷۹ درصد آثار به صحنه رفته متن ایرانی و ۲۱ درصد آثار متن غیر ایرانی داشته اند.

پرکارترین بازیگران

از مجموع ۵۹۸ بازیگر ی که طی سال جاری در نمایش های اجرا شده تئاتر شهر حضور داشتند علیرضا مهران با بازی در نمایش های «حساب پرداخت نمیشه» به کارگردانی کاوه مهدوی در تالار سایه، «دور از دسترس اطفال نگهداری شود» به کارگردانی مهدی پاشایی در تالار سایه، «ساعت بیست» به کارگردانی سید علی موسویان در تالار قشقایی و «اولد سیبروک – اجرا خوانی» به کارگردانی مرتضی برزگر زادگان در تالار قشقایی به عنوان پرکارترین بازیگر مرد نمایش های به صحنه رفته در تالار های مختلف مجموعه تئاتر شهر طی سال ۹۵ معرفی شده است.

بر طبق آمار به دست آمده سروش طاهری با بازی در نمایش های «ساعت های بیست» به کارگردانی سید علی موسویان در تالار قشقایی، «خانه پاکیزه» به کارگردانی مانلی حسین پور در تالار چهارسو، «هام» به کارگردانی عباس عبدالله زاده در تالار سایه و پژمان یاوری با بازی در نمایش «سربسته از تهران» به کارگردانی مجتبی کریمی در تالار سایه، «پرواز عمود کبوتر...» به کارگردانی سیما شیبانی در تالار قشقایی، «قطعاتی از ساموئل بکت» به کارگردانی علی اکبر علیزاد در تالار قشقایی در فهرست پرکارترین بازیگران مرد آثار نمایشی تئاتر شهر قرار گرفته اند.

براساس این گزارش مانلی حسین پور بازیگر نمایش های «راه مهر راز سپهر» به کارگردانی شکر خدا گودرزی در تالار اصلی، «خانه پاکیزه» به کارگردانی مانلی حسین پور و سروش طاهری در تالار چهار سو، «هام» به کارگردانی عباس عبدالله زاده در تالار سایه به عنوان پرکارترین بازیگر زن آثار نمایشی مجموعه تئاتر شهر طی سال ۹۵ معرفی شده است.

پرکارترین طراح صحنه

از آثاری که سال ۹۵ در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت نزدیک به ۶۰ هنرمند به عنوان طراح صحنه در فهرست گروه طراحی آثار نمایشی قرار گرفتند که از این بین بابک کچه چیان با طراحی صحنه سه نمایش «ننه دلاور و فرزندانش» به کارگردانی امیر دژاکام در تالار چهارسو، «آنات» به کارگردانی امیر حسین آسانی در تالارقشقایی و «تمام زخم های وحشتناک زمین» به کارگردانی علی منصوری در تالار قشقایی فعال ترین طراح صحنه مجموعه تئاتر شهر بوده است.

پرکارترین طراح لباس

از مجموع نمایش هایی که سال جاری در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت نزدیک به ۶۰ هنرمند به عنوان طراح لباس در فهرست گروه طراحی آثار نمایشی قرار گرفتند که از این بین الهام شعبانی با طراحی لباس سه نمایش «توهم» به کارگردانی فریبا شاهسون و خسرو بامداد در پلاتو اجرا، «خانه پاکیزه» به کارگردانی مانلی حسین پور و سروش طاهری در تالار چهارسو و «تئاتر سعدی تابستان ۳۲» به کارگردانی حسین کیانی در تالار اصلی، هنرمند پرکار حوزه طراحی لباس نمایش های مجموعه تئاتر شهر در سال ۹۵ معرفی می شود.

پرکارترین طراح پوستر و بروشور

براساس نمایش هایی که سال جاری در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت نزدیک به ۶۱ هنرمند به عنوان طراح پوستر و بروشور در فهرست گروه طراحی آثار نمایشی قرار گرفتند که از این بین کمال کچوییان با طراحی پوستر و بروشور نمایش های «اکتبر ۱۹۴۲ پاریس» به کارگردانی سید مسعود موسوی در تالار سایه، «خوشبختی های کوچک سوسک شدن» به کارگردانی آزاده انصاری در تالار سایه، «طپانچه خانم» به کارگردانی شهاب الدین حسین پور در تالار چهارسو و «(استند آپ کمدی آقای شهروند و صلح جهانی علیه تروریسم روانی» به کارگردانی امیر کربلایی زاده در تالار قشقایی هنرمند پرکار حوزه طراحی پوستر و بروشور نمایش های مجموعه تئاتر شهر در سال ۹۵ معرفی می شود.

پرکارترین عکاس

از مجموع نمایش هایی که سال جاری در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت نزدیک به ۷۶ هنرمند عکاس در فهرست گروه اجرایی آثار نمایشی قرار گرفتند که از این جمع مهدی آشنا با عکاسی هفت نمایش «تئاتر سعدی، تابستان ۳۲» به کارگردانی حسین کیانی در تالار اصلی، «پدران، مادران و فرزندان» به کارگردانی آرش عباسی در تالار قشقایی، «کلاغ» به کارگردانی سمانه زندی نژاد در تالار چهارسو، «طپانچه خانم» به کارگردانی شهاب الدین حسین پور در تالار چهارسو، «گور به گور» به کارگردانی حمید مراد ویسی در تالار قشقایی، «آخرین انار دنیا» به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی در تالار سایه و «خانم» به کارگردانی آرش عباسی در تالار قشقایی به عنوان پرکارترین عکاس معرفی می شود.