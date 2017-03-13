۱۷۰۰ انشعاب غیر مجاز در سطح شهر زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، داود رستمخانی ظهر دوشنبه د ر جلسه کار گروه آب شهرستان زنجان، با بیان اینکه در بحث فرهنگ سازی صرفه جویی آب در روستا ها و مساجد کار ها خوبی صورت گرفته است، افزود: حدود ۸۰ درصد مصارف آب مربوط به بخش کشاورزی است که مصرف ۲۰ درصد آن درون شهر است.

وی از مصرف آب شرب برای آبیاری فضای سبز در برخی ادارات انتقاد کردو گفت: در استان ۲۵۰ مشترک آب شرب شهری وجود دارد که امیدواریم از آب شرب در آبیاری فضای سبز استفاده نشود.

رستمخانی به آبرسانی شهری در نیک پی اشاره کرد و افرود: نبود استقبال اهالی شهر نیک پی از انشعاب آب باعث بروز مشکل در زمینه آبرسانی به واحدهای مسکونی در اینش شهر شده است.

وی گفت:مردم نیک پی در زمینه لوله کشی آب به این شهر مانع شدند که در این زمینه خواستار حمایت فرمانداری زنجان هستیم.

مدیر آب و فاضلاب شهری شهرستان زنجان از وجود ۱۷۰۰ انشعاب غیر مجاز در سطح شهر زنجان خبر داد و تصریح کرد: از این آمار تعداد ۱۶۰۰ انشعاب آب به حد مجاز رسیده اند.

رستمخانی افزود: باید برای توسعه شبکه آبرسانی در شهرستان زنجان اعتبارات مورد نیاز ارائه شود.