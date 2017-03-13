به گزارش خبرگزاری مهر، وحید خسروی مدیرعامل شرکت ایده پردازان و مالک دامنه SMS.ir، پیشرو در ارسال پیامک است که در مصاحبهای در مورد اینکه صنعت پیامک انبوه یا سامانههای پیامک در چه وضعیتی به سر میبرند و چه راهکاری برای عدم مزاحمت پیامکهای تبلیغاتی برای گیرندگان اندیشیدهاند، به پرسشهای مطرح شده در این خصوص پاسخ میدهد.
* لطفا بفرمایید کار www.SMS.ir چیست؟
- در عبارتی کوتاه، ارسال پیامک از طریق اینترنت به صورت انبوه یا تکی به صورت هدفمند از طریق سامانه پیامکی ایده پردازان به صورت مستقیم یا با استفاده از وب سرویس ارسال پیامک.
* با توجه به مزاحمت پیامکهای تبلیغاتی برای گیرندگان، از اینکه به دیگران بگویید یکی از کارهای شما پیامک تبلیغاتی است، خجالت نمیکشید؟
- چرا باید خجالت بکشم؟ برای این صنعت، نرم افزار ارسال پیامک و راهکارهای ارسال پیامک و … سالهاست تلاش کردهایم و حتی میتوانم بگویم که هیچ نرم افزار ارسال پیامکی در دنیا قابل رقابت با نرم افزار طراحی شده توسط متخصصین ایرانی ایده پردازان نیست. البته خیلی از افراد به محض اینکه شغلم را متوجه میشوند، میگویند که شما همان کسی که باعث و بانی ارسال این پیامکهای تبلیغاتی مزاحم هستید؟ و در پاسخ میگویم به سادگی میتوانید پیامک تبلیغاتی خود را غیرفعال کنید که روش ساده آن با یک سرچ ساده در گوگل یا در سایت www.SMS.ir قابل رویت است. مثلا سرچ کنید «کد حذف پیامک تبلیغاتی همراه اول» و به سادگی دریافت این پیامکها را مسدود کنید.
* پس چرا بعضی افراد بعد از حذف پیامک تبلیغاتی باز هم پیامک دریافت میکنند؟
- چندین مدل پیامک داریم؛ پیامکهای تبلیغاتی، پیامکهای تبلیغاتی یا اطلاع رسانی مربوط به خود اپراتورها، پیامکهای ارزش افزوده VAS و پیامکهای خدماتی مانند بانکها یا جاهایی که شما تمایل دارید، از آنها پیامک دریافت کنند. از این روش فقط پیامکهای تبلیغاتی شما مسدود میشوند و سایر پیامکها در اختیار بانکها یا خود اپراتور است و البته از برخی از آنها با سامانه #۸۰۰* قابل مدیریت هستند.
* چند درصد افراد پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کردهاند؟
- در حال حاضر در حدود ۶۰ درصد که این عدد روز به روز در حال افزایش است.
* یک سری افراد که پیامک تبلیغاتی خود را غیر فعال کردهاند، قطعا این پیامکها را دریافت نمیکنند؟
- بله اما ما برای این قضیه هم در سامانه پیامک ایده پردازان تدابیری اندیشیدهایم که با استفاده از ماژول باشگاه مشتریان میتوانید به این افرادی که پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کردهاند یا به اصلاح بلک لیست هستند هم پیامک ارسال کنید.
* اگر درست متوجه شده باشم یعنی با باشگاه مشتریان سامانه پیامک SMS.ir میتوانیم ارسال پیامک به لیست سیاه داشته باشیم، این کار غیر قانونی و غیر اخلاقی نیست؟
- ظاهر امر اینگونه به نظر میآید اما خیر این ماژول کاملا قانونی بوده و با هماهنگی اپراتور پیامک و همراه اول فعال شده است و البته حقوق گیرنده پیامک و قوانین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در آن رعایت شده است و درصورت عدم رضایت گیرنده، پیامک دریافت نخواهد کرد، این پیامکها از خط ۳۰۰۰۲۱ یا ۳۰۰۰۲۱۸۹ ارسال میشوند و بعد از عضویت و لغو عضویت به گیرنده پیامک اطلاع داده میشود و همچنین کلید واژه لغو عضویت در انتهای هر پیامک جهت لغو دریافت پیامک قید میشود، ضمنا دریافت پیامک از این شماره ها هیچگونه هزینهای برای گیرنده نخواهد داشت.
* آینده بازار پیامک را چگونه پیش بینی میکنید؟
- ارسال پیامک انبوه از سمت تبلیغاتی و انبوه به سمت خدماتی و هدفمند هدایت می شود و گیرندگان پیامک از دریافت پیامک رضایت خواهند داشت و فرستندگان نیز هدفمند ارسال خواهند کرد و بازخورد بسیار بهتری از مشتریان یا بازار هدفشان خواهند گرفت.
* چه پیشنهادی برای کسانی که پیامک ارسال می کنند دارید تا بتوانند بازخورد بسیار بهتری از ارسال پیامک داشته باشند؟
- بازار هدف خود را مشخص کنند، شما موبایل مخاطبان هدف را با رضایتشان به همراه نام و نام خانوادگی دریافت کنند و در باشگاه مشتریان اضافه کنند، البته میتوانند از نرم افزار ویندوزی هم که داخل پنل اس ام اس قابل دانلود است، استفاده کنند و بعد از آن ارتباط مداوم با این اشخاص از طریق پیامک داشته باشند و البته اگر در ابتدای هر پیامک نام و نام خانوادگی گیرنده را درج کنند که این جایگزینی نام و نام خانوادگی در ابتدای پیامک در باشگاه مشتریان به سادگی بدون نیاز به تایپ تک به تک امکان پذیر است، با این کار احتمال خوانده شدن کامل پیامک به ۹۹ درصد میرسد و تاثیرگذاری آن تا ۱۰ برابر نسبت به سایر پیامک ها افزایش مییابد.
* ممنون از وقتی که گذاشتید، اگر پرسشی برای مخاطبان پیش آمد از چه طریقی با مجموعه شما در ارتباط باشند؟
- سپاس از شما و توجهتون به این کسب و کار که کمتر به آن توجه شده، افراد میتوانند با تلفن ویژه ۴ رقمی ۰۲۱۲۸۵۳ یا خط ویژه ۰۲۱۲۷۶۸۴۰۰۰ و یا از طریق وب سایتهای ما با مجموعه ایده پردازان در ارتباط باشند، همکاران من در شرکت از اینکه پاسخگوی سوالات این افراد باشند قطعا خوشحال خواهند شد. همچنین وب سایتهای Server.ir و IPvoip.ir و CMS.ir و Inbox.ir متغلق به شرکت ایدهپردازان هستند که در حوزه فناوری اطلاعات و نرم افزارهای تحت وب خدمات بسیاری را ارائه میدهند.
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