صرف ۱۰ میلیاردتومان اعتبار برای ساخت مجموعه فرهنگی«ولایت»در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی رسولی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح مجموعه فرهنگی ورزشی «ولایت» در همدان اظهار داشت: عملیات اجرایی این مجموعه فرهنگی ورزشی از سال ۹۲ آغاز شده است.

وی زیربنای این مجموعه را ۲ هزارو ۲۰۰ متر ذکر کرد و گفت: این مجموعه بااعتباری افزون بر ۱۰ میلیارد تومان تکمیل‌شده است.

رسولی با بیان اینکه این پروژه برای قشر کم درآمد ساخته شده است، عنوان کرد: در گذشته کشتارگاهی در این مکان با وضعیتی نابسامان فعال بود که امروز ساماندهی خوبی در این منطقه انجام گرفته است.

شهردار همدان با بیان اینکه این‌گونه اقدامات برای فرهنگ‌سازی در جامعه ضروری است، اظهار داشت: این پروژه در زمان بحران مالی شهرداری به افتتاح می‌رسد.

رسولی عنوان کرد: بخش ورزشی این مجموعه شامل زمین چمن فوتسال، زمین والیبال، زمین بسکتبال و سالن کشتی است ضمن اینکه زمین فوتسال این مجموعه فرصتی برای اوج گرفتن علاقه‌مندان است که در لیگ دسته‌ دوم مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه این ساختمان در ۴ طبقه احداث‌شده است، عنوان کرد: این مجموعه شامل سالن اجتماعات، کتابخانه، سالن مطالعه، اتاق‌های اداری، اتاق‌های کارشناسان، سالن جلسات، سرای محلات، اتاق مشاوره و نمازخانه است.

رسولی به برگزاری کلاس های فرهنگی و آموزشی اشاره و عنوان کرد: کلاس‌های خیاطی، خوشنویسی، نقاشی، آموزش زبان‌های خارجی، کارگاه آموزش رایانه، آموزش احکام، کارگاه‌های آموزشی سلامت و آموزش قالی‌بافی و تابلو فرش از جمله کلاس‌های فرهنگی این مجموعه است.

وی با اشاره به تکمیل مجموعه دارالقرآن همدان نیز اظهار داشت: این پروژه ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و فاز اول آن فردا با حضور وزیر فرهنگ و اسلامی افتتاح می‌شود.