به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح دوشنبه در جلسه ستاد صیانت استان بوشهر با گرامیداشت روز شهید اظهار داشت: سیستمهای نظام بانکی در ایام نوروز آمادگی لازم برای خدمات رسانی به مسافران نوروزی در استان داشته باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: دستگاههای اجرایی و نهادهای خدمات رسان در ایام نوروز تدابیر ویژه برای پذیرایی مناسب از میهمانان نوروزی تدارک ببینند.
وی عنوان کرد: برای هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی به ستاد صیانت استان در ایام نوروز یک نماینده ویژه آن دستگاه معرفی کنند.
گراوند افزود: طی تلاش و اقدامات صورت گرفته برای ارتقای سطح امنیت در شهر بوشهر، امیدواریم تا نیمه سال آینده بخش بسیاری از شهر بوشهر را تحت پوشش سیستم پایش تصویری قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه ایام آخرین چهارشنبه امسال درحالی فرا میرسد که رنگ و بوی متفاوتتری از سالهای گذشته به خود گرفته است، خاطرنشان کرد: امسال به پاس حرمت شهدای آتشنشانان پلاسکو مردم نیز دست به دست هم خواهند داد تا باری از دوش آتشنشانان در آخرین چهارشنبه سال برداشته شود تا شاهد حوادث ناگوار در جامعه نباشیم.
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