احداث ۱۴ مرکز پیشرفته درمان سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در مراسم آغاز ساخت بیمارستان تیپ ۳ سرطان برکت امام حسین (ع) با اشاره به اینکه وزارت بهداشت انجام ۱۴۸ پروژه در حوزه خدمات درمانی سرطان را از قبل اعلام کرده است، گفت: در سطح یک که مختص شیمی درمانی است ۵۰ درصد عملیات انجام شده و تا پایان دولت تمامی اقدامات پیش بینی شده در این زمینه به انجام می رسد.

وی با بیان اینکه ۳۸ مرکز در سطح ۲ درمان سرطان که مختص برق و رادیوتراپی است در حال ساخت است و همچنین ۱۴ مرکز جامع خدمات سطح ۳ سرطان که پیشرفته ترین تجهیزات درمان سرطان را شامل می شود، در حال انجام است.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه بیمارستان برکت امام حسین (ع) به عنوان جامع ترین مرکز ارائه خدمات سطح ۳ در شرق تهران احداث خواهد شد، تاکید کرد: این بیمارستان با ۲۱ هزار متر مربع ظرف مدت ۲ سال به بهره برداری می رسد و همچنین ۱۲ مرکز دیگر مشابه این بیمارستان به تدریج وارد مرحله ارائه خدمات به بیماران سرطانی می شود.

هاشمی ادامه داد: ۵۰ درصد از سرطان ها علاوه بر شیمی درمانی به رادیوتراپی خدمات سطح ۲ و همچنین خدمات سطح ۳ همچون پت اسکن و... نیاز دارد.

وی اضافه کرد: همچنین خدمات جدیدی در این مرکز ارائه خواهد شد که خدمات جراحی به عنوان مکمل خدمات غیرتهاجمی از جمله این خدمات است.