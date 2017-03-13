همایش «ریحانه النبی» آغاز به کار کرد/تقدیر از خالق۳ اثر ادبی

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین گشایش همایش «ریحانه النبی» که در شهرستان مُهر برگزار شد، با بیان اینکه دختر نبی مکرم اسلام (ص)، یادگار اسوه انسانیت در همه دوران است گفت: زهرای اطهر(س) نقطه درخشانی هستند که اگر بر دل بنشیند دل را آرام بخشد و به کمال رساند.

بهزاد مریدی عنوان کرد: همایش ملی «ریحانه النبی» تلاشی برای نمایش مهربانی ها و زیبایی ها و دوری جستن از نامهربانی ها و اینگونه نگرش و زشتی ها است.

وی ادامه داد: همایش نامبرده یک هفته به طول می انجامد و در روز اول این همایش بستری بزرگ از فرهنگ اسلامی را فراهم آورده ایم تا با نام حضرت زهرا (س) از ۱۴ نابغه قرآنی کشور تجلیل شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس با اعلام اینکه روز دوم همایش ادای دینی به اصحاب قلم خواهد بود افزود: اهالی قلمی که به نوشتن کلمات نورانی در قالب داستان، داستانک، شعر برای این همایش فرهنگی و دینی همت گماشته اند، در بخش داستان و داستانک از میان ۱۴۰ اثر رسیده به جشنواره خالق سه اثر مورد تقدیر قرار خواهند گرفت، همچنین از میان ۱۳۱۲ اثر در حوزه شعر سپید و کلاسیک از خالق۳ اثر به عنوان آثار برتر تقدیر می شوند و ۲ اثر هم به عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی خواهند شد.

مریدی تاکید کرد: در سومین روز این همایش میزبان صاحب نظران، اندیشمندان و اسلام شناسان ایران و جهان خواهیم بود که از بین ۱۵۷ مقاله رسیده، نویسندگان ۱۵ اثر برگزیده به ارائه مقاله می پردازند و این افتخار را داریم از روز اول تا پایان همایش جشن های مردمی کوثر با حضور هنرمندان مرکز استان و شهرستان های فارس نمایشگاه آثار هنرهای سنتی، تجسمی با محوریت قرآن و عترت برگزار می شود و امید است اندیشه های فرهنگ اسلامی در وجودمان تجلیل یابد تا برای عروج به عالم انسانیت مسیری روشن را در نوردد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی «ریحانه النبی» از ظهر دوشنبه در شهرستان مهر آغاز به کار کردکه تا ۲۹ اسفند ادامه خواهد داشت.