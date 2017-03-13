بیش از ۳۰ دستگاه تاکسی درسنندج آماده خدمات رسانی به مردم هستند

به گزارش خبرنگارمهر، توفیق سرفراز امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران استان در سنندج گفت : هر ساله بر اساس رسم دیرینه شهروندان در پنج شنبه آخر سال برای زیارت اهل قبور به بهشت ممحمدی مراجعه می کنند.

وی عنوان کرد: این سازمان در راستای استقبال شایسته از شهروندان در پنج شنبه آخر سال جلسات لازم برای هماهنگی با سازمان های اتوبوس رانی، تاکسی رانی، راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی را تشکیل داده است.

وی بیان کرد : با توجه به اینکه امسال لحظه تحویل سال نو هم روز دو شنبه است این سازمان آمادگی لازم برای میزبانی از زیارت کنندگان اهل قبور را در دو روز پنج شنبه و دوشنبه آخر سال را دارد.

سرفراز عنوان کرد : یکی از مهم ترین مشکلات در روز های پایانی سال به دلیل حجم بالای مراجعه شهروندان به بهشت محمدی بحث ترافیک است که در همین راستا تمهیدات لازم برای رفع مشکل ترافیک و همچین رفاه حال شهروندان صورت گرفته است.

وی از بسته شدن درب ورودی بهشت محمدی در روز پنج شنبه و دوشنبه آخر سال خبر داد و گفت : بیش از ۳۰ دستگاه تاکسی در داخل محوطه بهشت محمدی بصورت رایگان شهروندان را جابه جا خواهند کرد.

سرفراز اعلام کرد : رنگ آمیزی جداول، رفت و روب، نظافت و شستشوی داخل محوطه، گلکاری بهشت محمدی نیز از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته برای رفاه حال شهروندان در آستانه سال نو است چرا که نمای بصری آرامستان تاثیر بسزایی در روحیه زیارت کنندگان اهل قبور دارد.

وی بیان کرد: انتظار داریم مردم در راستای کاهش ترافیک شهروندان در روزهای پایانی سال برای حضور در بهشت محمدی از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند.