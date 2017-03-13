دستگیری سارقان سفال در شهرستان بهار

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، بزرگعلی نوری گفت: در پی گشت زنی هدفمند پلیس و ایجاد امنیت اجتماعی و شبانه روزی در شهر لالجین، پلیس شب گذشته موفق به دستگیری ۳ سارق سفال از یک مغازه در این شهر شد.
وی افزود: مغازه های سفال شهر لالجین به علت شکستنی بودن سفال در جابجایی های بیش از حد و در برخی موارد به علت محدودیت فضای مغازه مقداری از سفالینه ها را در جلوی درب مغازه به صورت شبانه روزی قرار داده و فقط به کشیدن روکش پارچه ای بر روی این سفال ها اکتفا می کنند که سارقان با علم به این موضوع قصد سوء استفاده و سرقت سفالینه ها را داشته اند.
سرهنگ نوری در ادامه اظهار داشت: سارقان غافل از اینکه پلیس به صورت ویژه تدابیری را برای برقراری امنیت در دستور کار خویش قرار داده، حین اقدام به سرقت توسط پلیس لالجین دستگیر و به بزه ارتکابی خود اقرار کردند و برای رسیدگی به مرجع قضایی اعزام شدند.
سرهنگ نوری با توصیه به مراقبت مغازه داران و عدم چینش سفال های با ارزش در مقابل مغازه های خود از مردم خواست در صورت برخورد با موارد مشکوک از طریق تلفن ۱۱۰ نزدیکترین یگان انتظامی را مطلع کنند.
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