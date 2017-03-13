مرکل با سومین رئیس جمهوری آمریکا نیز دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان که از سال ۲۰۰۵ میلادی سکان صدراعظمی در آلمان را در دست دارد، قرار است فردا در واشنگتن با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند.

آغاز بکار مرکل همزمان با دوره ریاست جمهوری «جرج بوش» پسر بود، پس از آن در سال ۲۰۰۹ میلادی «باراک اوباما» بر مسند ریاست جمهوری آمریکا تکیه زد و در نهایت در سال جاری میلادی «دونالد ترامپ» ساکن کاخ سفید شد.

خبرگزاری آلمان به بهانه سفر روز آینده صدراعظم آلمان به واشنگتن نگاهی گذرا به مناسبات مرکل و روسای جمهوری آمریکا پرداخته است.

مرکل و بوش

مرکل در نخستین دیدار خود با بوش در واشنگتن خواستار توقف شکنجه زندانیان در زندان گوانتانامو و تعطیلی همیشگی این زندان شد. این دو مقام در مدت دو سال و نیم ۱۱ بار با یکدیگر ملاقات های رسمی و غیر رسمی داشتند. بطور اجمال می توان گفت که مناسبات برلین-واشنگتن در دوره صدارت اعظمی مرکل در قیاس با دوره «گرهارد شرودر» از بهبود قابل توجهی برخوردار شده بود. نقطه عطف دوستی میان مرکل- بوش حمایت صدراعظم آلمان از جنگ آمریکا علیه عراق بود. موردی که بعدها کارشناسان سیاسی اعلام کردند که مرکل باید اشتباه خود را در این مورد بپذیرد.

مرکل و اوباما

«باراک اوباما» اولین رئیس جمهوری سیاهپوست آمریکا در دوره نخست کاندیداتوری خود اولین سخنرانی خارجی خود را در مقابل دروازه برندن بورگ در آلمان ایراد کرد. وی در هر ۲ دوره ریاست جمهوری خود از مرکل به عنوان یکی از مهمترین شرکای خارجی خود نام برده و خاطر نشان کرده که وی وزنه مهمی در اروپا بشمار می آید.

برلین-واشنگتن در دوره ریاست جمهوری اوباما نیز از مناسبات خوبی برخوردار بودند.

مرکل و ترامپ

صدراعظم آلمان پس از اعلام کاندیداتوری ترامپ و رقابت وی با «هیلاری کلینتون» کاندیدای دمکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مخالفت خود با مواضع وی را ابراز داشت. پس از روی کارآمدن ترامپ وی با انتقاد از سیاست های انزواطلبانه رئیس جمهوری جدید آمریکا موضع وی را مغایر با قوانین بین المللی دانست.

گرچه پیش از انجام سفر مرکل به آمریکا برخی گمانه زنی ها در خصوص محورهای گفتگوی این دو مقام به گوش می رسد، اما نمی توان تحلیل روشن و دقیقی نسبت به این دیدار غیر قابل پیش بینی ارائه داد.