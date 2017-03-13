مراکز فنی حرفه ای امن و تخصصی برای آموزش تمام اقشار جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، صادق بنیادی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان پردیس یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای کشور است و در بین این مهاجرین بانوانی هستند که با توانایی و اشتیاق فراوان به دنبال کسب مهارت و حرفه آموزی هستند.

وی ‌گفت: مراکز فنی‌وحرفه‌ای شهرستان ها بهترین مراکزی هستند که میتواند برای شهروندان آموزش رایگان و گسترده داشته باشند و مایه خرسندی است که در پردیس کارگاه‌های بسیار خوبی برای مهارت آموزان تجهیز شده است و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد تا بتوانیم با تنوع بیشتری در رشته‌های آموزشی در خدمت شهروندان باشیم.

بنیادی افزود: استقبال شهروندان پردیس از این مراکز بسیار خوب بوده است و مهارت آموزان در رشته های مختلف آموزش می بینند و پس از طی دوره و کسب مهارتهای لازم مشغول به کار می‌شوند.

وی در ادامه گفت: با توجه به برنامه‌ریزی مرکز فنی‌ و حرفه‌ای نیاز است تعداد کارگاه‌ها و تجهیزات افزایش پیدا کنند و ما نیز در حد توان همکاری می کنیم تا دستگاهها و پرسنل فرمانداری از این آموزش‌ها بهره مند شوند.

بنیادی اضافه کرد: مراکز فنی و حرفه ای مراکزی امن و تخصصی برای آموزش تمام اقشار جامعه به خصوص جوانان و بانوان مشتاق آموزش است و همچنین دریافت مدرک از این مراکز دارای ارزش بین‌المللی است.



وی در پایان اظهار داشت: امیدواریم در سال آینده ارتباط خوبی بین دستگاه‌های دولتی، کارگاه‌ها و کارخانجات با این مرکز که آمادگی لازم جهت حرفه‌آموزی به عزیزان را دارد برقرار شود، امروز بحمدالله در بین جوانان شاهد ایده‌پردازی‌های مثبتی هستیم و باید بتوانیم ایده های ناب این جوانان را به کار بسته و تبدیل به پروژه‌های تجاری کنیم.