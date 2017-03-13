۸۰۰ تن برنج در استان زنجان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجان، افزود: نمایشگاه بهاره امسال ۱۱۶ غرفه برگزار شد و در این نمایشگاه ۱۰ غرفه در حوزه کیف و کفش، شکلات ۱۷، برنج، حبوبات، روغن، ماکارونی نیز دایر شد.

وی ادامه داد: بیش از ۷۵ درصد شرکت کنندگان از داخل استان بودند که در این مدت ۱۲۱ هزار و ۷۰۰ نفر از نمایشگاه کاسپین بازدید کردند.

فغفوری افزود: امسال در نزدیکی پایان سال برای تعدیل قیمت‌ها و تأمین مایحتاج مردم اقلام اساسی مانند ۵۷۰ تن برنج هندی تحویل گرفته شد و از این میزان ۴۵۰ تن توزیع شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه بیش از ۷۵ درصد شرکت کنندگان در نمایشگاه کاسپین زنجان بومی بوده است، گفت: ۱۲۱هزار و ۷۰۰ نفر از نمایشگاه بهاره در این نمایشگاه بازدید کردند.

فغفوری افزود: امسال برای تنظیم قیمت برنج ۵۱۷ تن برنج هندی و ۳۵۰ برنج سفید تحویل گرفته‌ایم و همه در بازار توزیع شده است که همین امر موجب کاهش قیمت برنج شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه امسال در شهرستان خرم‌دره نیز ۵۰ غرفه دایر شده بود، اضافه کرد: در شهرستان‌ها فروش فوق‌العاده برای تأمین مواد غذایی و پوشاک در نظر گرفته شده است.