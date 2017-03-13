به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شجاعی رئیس فدراسیون تیر و کمان که تا چندی پیش عهدهدار مسئولیت خزانهداری المپیک بود، امروز در مجمع عمومی این کمیته حاضر شد.
وی در خصوص حضورش در این مجمع گفت: طی سالهای ۹۳ و ۹۴، من خزانهدار رسمی کمیته بودم و طبق قانون باید گزارش عملکرد مالی و حسابرسی این دو سال را در نشست امروز ارائه میکردم.
شجاعی با بیان اینکه در نشست امروز گزارش حسابرسی سالهای ۹۳ و ۹۴را ارائه کرد، خاطرنشان کرد: البته پیش از مجمع، گزارش حسابرسی را برای اعضا ارسال کرده بودیم تا همه چیز به صورت شفاف مورد بررسی قرار بگیرد، خوشبختانه هیچ ابهام و مشکل خاصی هم در حسابرسی این دو سال نبود و همه موارد مورد تائید قرار گرفت.
خزانهدار مستعفی کمیته ملی المپیک تصریح کرد: به دلیل تسلط رئیس کمیته و دیگر اعضای هیأت اجرایی بر مسائل روز حتی در حوزه مالی، هیچ مشکل و دغدغهای وجود نداشت، تمام گزارشهای فعالیتهای انجام شده را به اطلاع اعضا رساندیم و بدون هیچ شبههای گزارشها به تصویب رسید.
