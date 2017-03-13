«مرد، بت، گربه» به بخش مسابقه جشنواره آمریکایی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن کوتاه «مرد، بت، گربه» به کارگردانی مهناز یزدانی و تهیه کنندگی حسین نظرپور به بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم Cinema Invisible آمریکا راه پیدا کرد.

این انیمیشن داستانی فلسفه را در قالبی طنز به تصویر می کشد و انسان را به تعقل فرامی‌خواند.

انیمیشن «مرد، بت، گربه» پیش از این جایزه بهترین فیلمنامه را از هشتمین جشنواره پویانمایی تهران و جایزه بهترین جانبخشی را از جشنواره فیلم های دانشجویی صدا و سیما به دست آورده بود و در بخش مسابقه جشنواره هایی همچون سی امین جشنواره فیلم کوتاه تهران، جشنوره «نسیم شرقی» کانادا، جشنواره فیلم دانشجویی «نهال»، جشنواره فیلم پروین اعتصامی، جشنواره فیلم IndiWise آمریکا و ... حضور داشته است.

هدف اصلی برگزارکنندگان جشنواره Cinema Invisible آمریکا نشان دادن فیلم های تولید شده در خاورمیانه و شمال آفریقا به مخاطبانی است که شاید شانس دیدن این گونه آثار را کمتر داشته باشند و فراهم آوردن امکان تبادلات فرهنگی میان فیلمسازان و مخاطبان از اولویت های این جشنواره است.

جشنواره Cinema Invisible در روزهای ۲۲ و ۲۳ آوریل ۲۰۱۷ برابر با ۲ و ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ در شهر نیویورک کشور آمریکا برگزار خواهد شد.