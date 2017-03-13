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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۳۵

«مرد، بت، گربه» به بخش مسابقه جشنواره آمریکایی راه یافت

«مرد، بت، گربه» به بخش مسابقه جشنواره آمریکایی راه یافت

انیمیشن کوتاه «مرد، بت، گربه» ساخته مهناز یزدانی به بخش مسابقه جشنواره آمریکایی راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن کوتاه «مرد، بت، گربه» به کارگردانی مهناز یزدانی و تهیه کنندگی حسین نظرپور به بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم Cinema Invisible آمریکا راه پیدا کرد.

این انیمیشن داستانی فلسفه را در قالبی طنز به تصویر می کشد و انسان را به تعقل فرامی‌خواند.

انیمیشن «مرد، بت، گربه» پیش از این جایزه بهترین فیلمنامه را از هشتمین جشنواره پویانمایی تهران و جایزه بهترین جانبخشی را از جشنواره فیلم های دانشجویی صدا و سیما به دست آورده بود و در بخش مسابقه جشنواره هایی همچون سی امین جشنواره فیلم کوتاه تهران، جشنوره «نسیم شرقی» کانادا، جشنواره فیلم دانشجویی «نهال»، جشنواره فیلم پروین اعتصامی، جشنواره فیلم IndiWise آمریکا و ... حضور داشته است.

هدف اصلی برگزارکنندگان جشنواره Cinema Invisible آمریکا نشان دادن فیلم های تولید شده در خاورمیانه و شمال آفریقا به مخاطبانی است که شاید شانس دیدن این گونه آثار را کمتر داشته باشند و فراهم آوردن امکان تبادلات فرهنگی میان فیلمسازان و مخاطبان از اولویت های این جشنواره است.

جشنواره  Cinema Invisible در روزهای ۲۲ و ۲۳ آوریل ۲۰۱۷ برابر با ۲ و ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ در شهر نیویورک کشور آمریکا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3931346
زهرا منصوری

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