۲۴هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده الوند خمین رفع تصرف شد

علیرضا شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۴ هکتار از اراضی ملی منطقه الوند خمین، که توسط چند کشاورز برای انجام امور کشاورزی مورد تصرف قرار گرفته و شخم زده شده بود، از تصرف خارج شد.

وی افزود: این اقدام با هماهنگی دستگاه قضایی و با حضور یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خمین و نیروهای انتظامی، هنگامی که چند تن در حال اقدام به شخم این اراضی ملی بودند صورت گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمین خاطرنشان ساخت: ۲۴ هکتار از اراضی منطقه الوند خمین توسط این افراد مورد تصرف و شخم قرار گرفته بود که به همین سبب مرجع قضایی برای دو نفر از متصرفان، حکم پنج ماه حبس تعزیری را صادر کرد.

گفتنی است منطقه حفاظت شده الوند با وسعت هشت هزار و ۶۱۸ هکتار در جنوب استان مرکزی و شهرستان خمین قرار گرفته که پوشش گیاهی این منطقه شامل گونه های مختلفی از گیاهان علفی، بوته ای و درختچه ای است.