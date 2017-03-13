  1. استانها
  2. مرکزی
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۲۶

۲۴هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده الوند خمین رفع تصرف شد

۲۴هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده الوند خمین رفع تصرف شد

خمین- رئیس اداره محیط زیست شهرستان خمین گفت: ۲۴ هکتار از اراضی ملی منطقه حفاظت شده الوند خمین، که توسط چند کشاورز تصرف شده بود، از دست متصرفان خارج شد.

علیرضا شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۴ هکتار از اراضی ملی منطقه الوند خمین، که توسط چند کشاورز برای انجام امور کشاورزی مورد تصرف قرار گرفته و شخم زده شده بود، از تصرف خارج شد.

وی افزود: این اقدام با هماهنگی دستگاه قضایی و با حضور یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خمین و نیروهای انتظامی، هنگامی که چند تن در حال اقدام به شخم این اراضی ملی بودند صورت گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمین خاطرنشان ساخت: ۲۴ هکتار از اراضی منطقه الوند خمین توسط این افراد مورد تصرف و شخم قرار گرفته بود که به همین سبب مرجع قضایی برای دو نفر از متصرفان، حکم پنج ماه حبس تعزیری را صادر کرد.

گفتنی است منطقه حفاظت شده الوند با وسعت هشت هزار و ۶۱۸ هکتار در جنوب استان مرکزی و شهرستان خمین قرار گرفته که پوشش گیاهی این منطقه شامل گونه های مختلفی از گیاهان علفی، بوته ای و درختچه ای است.

کد مطلب 3931348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها