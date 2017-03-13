به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی پیش از ظهر دوشنبه در پنجاه و دومین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به میزبانی سالن مدیریت استانداری سمنان ضمن بیان اینکه این کارگروه طی سالجاری ۸۳۰ مصوبه داشت که ۵۰ درصد اجرایی، ۴۵ درصد در دست اقدام و پنج درصد آن هنوز اقدامی نشده است، ابراز داشت: از تعداد دو هزار و ۵۴۹واحد ثبت نام شده در سایت بهین یاب ۸۰۳واحد برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شدند که این واحدها در مجموع هشت هزار و ۵۲۴میلیارد ریال تسهیلات دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه ۷۳۷واحد صنعتی، کشاورزی و تولیدی موفق به دریافت ۹۷۱میلیارد ریال تسهیلات شدند، گفت: ۱۷۸ واحد صنعتی به مبلغ دو هزار و ۹۹۳ میلیارد ریال و ۵۵۹ واحد کشاورزی به مبلغ ۹۷۸ میلیارد تسهیلات دریافت کردند که نشان می دهد نقش اقتصاد مقاومتی در احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل کاملا مطلوب است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بسیاری از واحدها مجدد احیا و به چرخه تولید باز گشتند، ابراز داشت: یکی از رویکردهای دولت تدبیر و امید کمک به رونق اقتصادی است لذا واحدهای صنعتی و کشاورزی استان با فراخوان از طریق سایت بهین یاب ثبت نام کردند که امروز ثمره آن را به وضوح می توان در احیای کارگاه های استان مشاهده کرد.

اسودی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی با تکیه به درون زا بودن تلاش می کند تا واحدهایی که در شرف تعطیلی هستند و یا تعطیل شده اند را مجدد احیا کند که بر پایه همین اصل با کمک به واحدهای خدماتی توانستیم بر رونق اقتصادی وگردش چرخ های توسعه و پیشرفت در استان سمنان موثر عمل کنیم.

وی افزود: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اتمام سال پایان نخواهد یافت چراکه کاری را شروع کردیم که در آن پویایی اقتصاد و ایجاد اشتغال و کاهش آسیب های اجتماعی را به دنبال دارد لذا امیدواریم در سال آتی نیز بتوانیم با دنبال کردن اهداف این کارگروه همچنان در ایجاد اقتصاد موثر عملکرد مطلوبی را ارائه دهیم.