کتاب «معجزه خوشبختی» منتشر شد

حجت الاسلام روح الله آهنگران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار اولین کتاب رمان شهرستان توسط کتابدار بهارستانی افزود：این کتاب اثر ظریفه قاسم پور کتابدار کتابخانه پروین اعتصامی شهرستان بهارستان بوده که با عنوان «معجزه خوشبختی» منتشر شده است.

وی ادامه داد: کتاب «معجزه خوشبختی» اولین رمان این نویسنده است که با زبانی ساده به بررسی داستان زندگی شخصیتی پرداخته که علی رغم علاقه و پشتکار فراوان در جهت موفقیت و خوشبختی خویش،تحت تاثیر اتفاقات ناگواری در زندگی قرار گرفته است.

آهنگران گفت: شخصیت اصلی این داستان با مشکلات زیادی در مسیر زندگی اش مواجه می شود و نویسنده با در هم آمیختن مسائل و مشکلات خانوادگی، اجتماعی و عاطفی، داستان جذابی را برای مخاطب خلق کرده است که علاوه بر پر کردن اوقات فراغت مخاطب، تجربه هایی را که ممکن است در مسیر زندگی هر شخصی در جامعه ما قرار بگیرد بیان می کند.

وی افزود： با توجه به اینکه کتابهای رمان در کتابخانه های عمومی تعداد زیادی از مخاطبان را به خود اختصاص می دهد، نوشتن رمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و زمانیکه نویسنده از میان کتابداران بومی شهرستان بوده و با علایق اعضا کتابخانه ها آشنا باشد قلمش در میان مخاطبان از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بهارستان افزود： در ابتدای سال جدید شاهد انتشار «کتابخانه شکوفه ها» اثر دیگری از این نویسنده کتابدار در حوزه کودکان خواهیم بود.